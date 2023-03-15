Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım neden öldü? Fahriye Yıldırım kimdir, kaç yaşındaydı? Binali Yıldırım'ın acı kaybı!

Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım hayata gözlerini yumdu. Acı haber sonrası birçok kişi Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım'ın ölümü ile ilgili araştırma yapıyor. Yapılan açıklamada, Fahriye Yıldırım'ın 84 yaşında vefat ettiği belirtildi.

BİNALİ YILDIRIM'IN ANNESİ FAHRİYE YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Fahriye Yıldırım'ın yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gördüğü ve bugün vefat ettiği aktarıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.

BİNALİ YILDIRIM'IN ANNESİ FAHRİYE YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

