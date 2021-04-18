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Binance'a nasıl giriş yapılır? Binance'a nasıl üye olunur?

18.04.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarındaki en büyük borsalardan biri olan Binance'ın 107 milyona yakın kullanıcısı bulunmaktadır. Binance bitcoin borsası bünyesinde yüzlerce farklı alt coin ile işlem yapma olanağı tanımaktadır.100 Milyar $' dan fazla günlük hacme sahip olan Binance, Türklerin en çok kullandığı ve en fazla kazandıran borsalardan biridir. Ayrıca Türkiye ‘de aktif olarak 2 milyona yakın üye olduğu bilinmekte. Peki Binance'a nasıl giriş yapılır? Binance'a nasıl üye olunur?

Binance'a nasıl giriş yapılır? Binance'a nasıl üye olunur?

Kripto para piyasalarındaki en büyük borsalardan biri olan Binance'ın 107 milyona yakın kullanıcısı bulunmaktadır. Binance bitcoin borsası bünyesinde yüzlerce farklı alt coin ile işlem yapma olanağı tanımaktadır.100 Milyar $' dan fazla günlük hacme sahip olan Binance, Türklerin en çok kullandığı ve en fazla kazandıran borsalardan biridir.

BİNANCE'A NASIL ÜYE OLUNUR? BİNANCE'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

  1. Binance uygulamasını açın ve sol üst köşedeki [Giriş/Kayıt Ol] tuşuna tıklayın.

  2. Talimatları izleyin ve hesabınız için kullanacağınız e-posta adresini ve şifreyi girin. Kullanım Koşullarını (TOU) dikkatle okuduktan sonra [Kayıt Ol] tuşuna tıklayın.

NOT:

  • Şifreniz, bir büyük harf ve bir rakam dahil olmak üzere en az 8 karakter içermelidir.
  • Bir arkadaşınız tarafından Binance'a kaydolmanız için yönlendirildiyseniz, Referans Kimliğini (isteğe bağlı) doldurduğunuzdan emin olun.

  1. [Kayıt Ol] tuşuna tıkladıktan sonra, bir kayar yapboz doğrulama kodu göreceksiniz. Lütfen tamamlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.

  2. Yapbozu tamamladıktan sonra, belirttiğiniz adrese bir onay e-postası göndereceğiz. Lütfen 10 dakika içinde kaydınızı onaylamak için gelen kutunuzu kontrol edin.

Uyarı:
Kendi hesap güvenliğiniz için, ilk kez oturum açtığınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. (Google 2FA veya SMS 2FA)

*Alıma satıma başlamadan önce, KYC ve 2FA kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekebilir.

BİNANCE GÜVENLİK AYARLARI

Eğer E-posta ile üye olduysanız, SMS ile güvenliği aktif hale getirebilirsiniz. Bu iki adımlı güvenliği aktif hale getirdiğinizde, hesabınıza mail adresiniz ve şifrenizi girdikten sonra sms yollayacak ve cep numaranıza gelen bu sms ‘i girerek hesabınıza erişebileceksiniz. Aynen bankalarda olduğu gibi..

Eğer Mobil seçerek yani cep telefonu numaranızla üye olduysanız güvenlik kısmına girdiğinizde hesap güvenliğinizi arttırmak için güvenlik anahtarı, Google Doğrulama ve E-posta seçenekleri sunuacaktır size. Bunlardan size uygun olan birini açın / kurun.

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