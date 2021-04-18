Binance'a nasıl giriş yapılır? Binance'a nasıl üye olunur?

Kripto para piyasalarındaki en büyük borsalardan biri olan Binance'ın 107 milyona yakın kullanıcısı bulunmaktadır. Binance bitcoin borsası bünyesinde yüzlerce farklı alt coin ile işlem yapma olanağı tanımaktadır.100 Milyar $' dan fazla günlük hacme sahip olan Binance, Türklerin en çok kullandığı ve en fazla kazandıran borsalardan biridir.
Binance uygulamasını açın ve sol üst köşedeki [Giriş/Kayıt Ol] tuşuna tıklayın.
NOT:
[Kayıt Ol] tuşuna tıkladıktan sonra, bir kayar yapboz doğrulama kodu göreceksiniz. Lütfen tamamlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
Uyarı:
Kendi hesap güvenliğiniz için, ilk kez oturum açtığınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. (Google 2FA veya SMS 2FA)
*Alıma satıma başlamadan önce, KYC ve 2FA kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekebilir.
Eğer E-posta ile üye olduysanız, SMS ile güvenliği aktif hale getirebilirsiniz. Bu iki adımlı güvenliği aktif hale getirdiğinizde, hesabınıza mail adresiniz ve şifrenizi girdikten sonra sms yollayacak ve cep numaranıza gelen bu sms ‘i girerek hesabınıza erişebileceksiniz. Aynen bankalarda olduğu gibi..
Eğer Mobil seçerek yani cep telefonu numaranızla üye olduysanız güvenlik kısmına girdiğinizde hesap güvenliğinizi arttırmak için güvenlik anahtarı, Google Doğrulama ve E-posta seçenekleri sunuacaktır size. Bunlardan size uygun olan birini açın / kurun.