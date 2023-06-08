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  4. Binanın 22'inci katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti!

Binanın 22'inci katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti!

08.06.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Binanın 22'inci katından zemine düşen işçi hayatını kaybetti!

Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde bir inşaatın 22'inci katında çalışan Orhan Çelik (50), iddiaya göre, dış cephe kaplamalarını yapmak için kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine platformla birlikte zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bina

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