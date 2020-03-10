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Binanın çatısındaki vosvosu gören hayrete düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2020 16:33 | Son Güncelleme

Rize'de bir kafeteryanın çatısına binç yardımıyla çıkarılan ve tabelaya asılan vosvoslar, görenler hayrete düşürdü. Hurdalıktan topladığı vosvosları bu şekilde değerlendirmeye karar veren Bakır, bunu iş yerinde farklı bir konsept oluşturmak ve dikkat çekmek için yaptığını söyledi.

Araçların ikisi, çelik aksamla binanın dış cephesindeki tabelaya monte edilirken, ikisi ise içine oturma grupları yerleştirilerek masaya dönüştürüldü.

Caddeden geçerken binanın dışına asılı vosvosları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla araçların fotoğrafını çekiyor.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hurdaya ayrılmış vosvosları toplayıp dükkanında sergilenecek hale getirmesinin üç ayını aldığını söyledi.

'DÜŞMEMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Rize'ye güzel bir mekan kazandırdıklarını belirten Bakır, "Vosvoslardan ikisini uzmanlarla binanın dışına yerleştirdim. Aynı zamanda gece ışıkları da yanıyor. Düşmemesi için elimizden geleni yaptık." dedi.

Bakır, iş yerinin içinde de 2 vosvos olduğunu ifade ederek, "Müşterilerimiz araçların içerisine oturup çayını içebiliyor. Çocuklarına fotoğraf çektirenler de oluyor." diye konuştu.

'BAKAN BİR KEZ DAHA BAKIP, 'BU NEDİR?' DİYOR!'

Güzel tepkiler aldığını dile getiren Bakır, şunları kaydetti:

"Düşer endişesi olanlar da var. Düşme konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Bakan, bir kez daha bakıyor, 'Bu nedir?' diyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Farklı bir atmosfer oldu. İnsanlarımızın eskiye merakı var. Bu vosvos araçlarımızın modelleri 1930'lu yıllara dayanıyor."

Bakır, Karadeniz insanının biraz farklı fikirlerinin olabildiğini belirterek, "Bu da Rizeli'nin aklına gelirdi. Rize'de buna benzer değişik olaylar var. Biz de değişik bir fikir üretmek istedik." ifadesini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
vosvos Rize kafe tabela

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