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'Binbir surat Cemile' gardıropta yakalandı

19.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da “silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak” suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan kadın hükümlü, saklandığı gardıropta yakalandı. 'Binbir surat Cemile' olarak bilinen Cemile A.'nın polise yakalanmamak için sürekli saç rengini değiştirdiği öğrenildi.

'Binbir surat Cemile' gardıropta yakalandı

Cemile A. 2015 yılında “Silahla yağma ve fuhuş yapmak” suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı. Sosyal medya hesaplarında da en son 2015 yılında paylaşım yapan hükümlü kadını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

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Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana’da annesinin evine geleceğini belirleyerek ev etrafına pusu attı. Polis Cemile A.’nın annesin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı. Ancak anne kızının evde olmadığını öne sürdü. Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardırobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana fuhuş
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