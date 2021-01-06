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Bingöl’de 117 kilogram esrar ele geçirildi

06.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de 117 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında bir araçta 115 kilogramı toz, toplamda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın araç ile Diyarbakır iline uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine, Genç İlçesi kırsalında operasyonda icra edilmişti.

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında bir araçta 115 kilogramı toz, toplamda 117 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, bir şüpheli şahsın araç ile Diyarbakır iline uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine, Genç İlçesi kırsalında operasyonda icra edilmişti. Operasyonda şüpheli şahsın kullandığı araç durdurulmuş ve araç içerisinde arama yapılmıştır. Uyuşturucu madde tespit köpekleri ’İmla’ ve ’Ezber’in de yer aldığı aramada 5 çuval içerisinde 115 kilogram toz esrar ve 1 paket halinde 2 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 117 kilogram esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

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