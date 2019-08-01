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Bingöl'den batı illerine kurban sevkiyatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Geniş meralarıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Bingöl'de yetiştirilen küçükbaş hayvanlar Kurban Bayramı öncesi Antalya başta olmak üzere batı illerine gönderiliyor - Besici Eşref Çelik: - "Bölgeden 10 bin küçükbaş havyan talebini karşılamak için şimdiye kadar bin civarında kurbanlık sevkiyatı yaptık. Yoğun talep var. İnşallah batı illerine götürdüğümüz kurbanlıkları satıp, döneriz"

BİNGÖL (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Bingöl'ün Solhan ilçesinde yetiştirilen kurbanlıkların başta Antalya olmak üzere batı illerine sevkiyatı başladı.

Türkiye'nin "canlı hayvan deposu" olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batı illerine Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan sevkiyatı sürüyor.

Geniş meralarıyla geçmişte ülkenin "canlı hayvan deposu" olarak bilinen Bingöl'de de, talebi karşılamaya çalışan besicilerin uzun ve zahmetli bir sürecin ardından kesime yetiştirdikleri kurbanlıklar kamyon ve tırlara yüklenerek, başta Antalya olmak üzere, İstanbul, Ankara, Bursa ve Mersin'deki hayvan pazarlarına gönderiyor.

Solhan ilçesinin Yenidal köyü Şeref Meydanı mezrasında da Kurban Bayramı öncesi telaş yaşanıyor.

Ahırdan çıkarılan 370 "çepiç'' olarak adlandırılan erkek keçi kamyona yüklendi.

Kurbanlıkları taşıyan kamyon Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı.

- "Şimdiye kadar bin civarında kurbanlık sevkiyatı yaptık"

Besici Eşref Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Bölgesinde kurbanlık olarak genellikle keçi tercih edildiğini belirterek, sonbaharda sütten kesilen hayvanları yetiştirip, Kurban Bayramı öncesi satışa sunduklarını söyledi.

"Bölgeden 10 bin küçükbaş havyan talebini karşılamak için şimdiye kadar bin civarında kurbanlık sevkiyatı yaptık. Yoğun talep var. Benden 2 bin kurbanlık isteniyor. İnşallah batı illerine götürdüğümüz kurbanlıkları satıp, döneriz." diyen Çelik, 'Çepiç'' olarak adlandırılan erkek keçinin fiyatının bin 500 liradan başladığını kaydetti.

Çelik, Bingöl'de kurbanlıkların doğal bir ortamda yetiştirildiğine dikkati çekti.

- Küpesiz hayvan sevk edilemiyor"

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da küpenin hayvanın kimliği olduğunu vurgulayarak, küpesi olmayan hayvanın il dışına çıkarılmadığını söyledi.

Kurbanlık olarak gönderilen hayvanların her tür aşısının yapıldığını anlatan Koç, gerekli kontrollerin ardından, dezenfekte edilen nakliye araçlarına yüklenen hayvanların talep gelen bölgelere yola çıktığını belirtti.

Koç, kurbanlıkların üreticinin emeğinin karşılığı olduğuna işaret ederek, "Bir yıldan beri bu hayvanları besliyorlar. Kurbanlıkları götürüp, satıp emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. İnşallah Kurban Bayramı üreticilerimiz için çok verimli geçer, hak ettikleri emeklerinin karşılığını alıp, dönerler." diye konuştu.

Doğal ortamda yetiştirilen bölgedeki hayvanların etinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Koç, şu ana kadar Bingöl'deki besiciler tarafından batı illerine 10 bin küçükbaş, bin de büyükbaş hayvanın kurbanlık için götürüldüğünü aktardı.

Koç, "Batı illerine sevk edilen kurbanlıklar aşısı yapılmış, küpesi bulunan hayvanlar. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kontrolleri yapılan hayvanlar. Bu nedenle bölgemizde doğal ortamda yetişen hayvanları vatandaşlar gönül rahatlığıyla alabilirler." şeklinde konuştu.

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Bingöl Çepiç kurban kurban bayramı

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