Binlerce kişi bu ankete katıldı! İşte bu yıl en çok cinsel ilişkiye giren burç!

Cinsellik ve regl takvimi uygulaması Eve tarafından yapılan bir anket, 500.000'den fazla kullanıcının verilerini inceledi ve bazı kadınların bu yıl diğerlerinden daha fazla cinsel ilişkiye girdiği sonucuna vardı.

Anket sonucuna göre Kova burcuysanız, yatak odasında diğer burçlara nazaran daha çok eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Yapılan anket sonucuna göre de Kova burçları bu yıl diğer burçlardan daha fazla cinsel ilişkiye girdi.

YENGEÇ ROMANTİZM ODAKLI, YAY DENEYCİ

Koç her zaman hızlı seksin tarafında, Boğa burçları ise daha yavaş bir cinsel ilişki seviyor. İkizler çok çapkın, Yengeç tamamen romantizme odaklı, Aslanlar tüm ilgiyi üzerinde istiyor, Başaklar maceracıdır ve Terazilerin Kama Sutra pozisyonlarına girme olasılığı daha yüksektir.

Akrepler tutku için yaşarlar, Yay burçları en iyi pozisyon için deneme yapmayı sever, Oğlaklar seksi iyi bir egzersiz gibi ele alır. Balık burçları da tıpkı yengeçler gibi romantizm odaklıdır. Sert tavırlardan ve kabalıktan hoşlanmazlar.



