Bioenerjinin faydaları nelerdir?

Çakralar enerji akımının taşıyıcısı ve yönlendiricisi görevini görürler. İnsan bedeninde 7 ana, 12 tali olmak üzere toplam 19 enerji merkezi bulunmaktadır Hücrelerinin yapılış şekilleri birbirinden farklı olsa da, içinde taşıdıkları bilgi aynıdır.

Vücudumuzun bütün sistemleri beynin kontrolü altında görevlerini yaparlar Bu düzende bazı durumlarda bozulmalar olur. Düşünce kalıpları, negatif enerjiler, dış etkiler, stres, endişe, kaygı gibi durumlarda çakralar bloke olur ve hücrelere gerekli enerji akımı sağlanamaz. Doğal şekilde akan sistemin kesintiye uğraması çakranın bağlı bulunduğu organ ve beraberinde salgı bezlerinin görevlerini aksatmalarına ve sorunların başlamasına sebep olur. Bu da hastalıkların başlangıcı demektir. Doğal akışı bozulan vücut ağrılar ve ruhsal sorunlarla kendini belli eder.

VÜCUDU BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIYOR



Bioenerji bedenin, zihnin ve ruhun aynı anda iyileşmesini sağlayan bir şifa tekniğidir. Bioenerji vücudu bir bütün olarak ele alır. Vücudun duygusal, düşünsel, zihinsel enerji ayarının, yani balans ayarının yapılmasıdır. Bioenerji tıbbında bölgesel şifa yoktur; kişi hangi şikayetle gelmiş olursa olsun bioenerjist daima vücudun bütününe şifa verir. Balans ayarı böylece mümkün olur.