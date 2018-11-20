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Bioenerjinin faydaları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Bioenerji; hücre zarında olan, canlı hareketini sağlayan ve her canlıda mevcut olan bir enerji akımıdır. Bu enerji akımı çakralar sayesinde tüm hücrelerle iletişim halindedir ve aktif olarak dolaşımını sürdürür. Bioenerji Terapisti İnci Kadak, bioenerji hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bioenerjinin faydaları nelerdir?

Çakralar enerji akımının taşıyıcısı ve yönlendiricisi görevini görürler. İnsan bedeninde 7 ana, 12 tali olmak üzere toplam 19 enerji merkezi bulunmaktadır Hücrelerinin yapılış şekilleri birbirinden farklı olsa da, içinde taşıdıkları bilgi aynıdır.

Vücudumuzun bütün sistemleri beynin kontrolü altında görevlerini yaparlar Bu düzende bazı durumlarda bozulmalar olur. Düşünce kalıpları, negatif enerjiler, dış etkiler, stres, endişe, kaygı gibi durumlarda çakralar bloke olur ve hücrelere gerekli enerji akımı sağlanamaz. Doğal şekilde akan sistemin kesintiye uğraması çakranın bağlı bulunduğu organ ve beraberinde salgı bezlerinin görevlerini aksatmalarına ve sorunların başlamasına sebep olur. Bu da hastalıkların başlangıcı demektir. Doğal akışı bozulan vücut ağrılar ve ruhsal sorunlarla kendini belli eder.

VÜCUDU BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIYOR

Bioenerji bedenin, zihnin ve ruhun aynı anda iyileşmesini sağlayan bir şifa tekniğidir. Bioenerji vücudu bir bütün olarak ele alır. Vücudun duygusal, düşünsel, zihinsel enerji ayarının, yani balans ayarının yapılmasıdır. Bioenerji tıbbında bölgesel şifa yoktur; kişi hangi şikayetle gelmiş olursa olsun bioenerjist daima vücudun bütününe şifa verir. Balans ayarı böylece mümkün olur.

Bioenerji şifası insan vücudunda bulunan tüm hücreleri canlandırarak daha aktif bir duruma gelmesi için yapılan bir uygulamadır. Bioenerji terapisi eller vücuda temas etmeksizin, üç aşamalı olarak yapılır. İlk aşamada vücut negatif enerjilerden temizlenir daha sonra bloke olan çakralar açılır ve son aşamada yeni ve taze enerji vücuda uygulanır. Seans sonrasında vücut normal çalışma düzenine döndüğünden iyileşme ve yenilenme süreci başlar. Seanslar hastanın durumuna göre değişkenlik göstermekle beraber ortalama 3 ila 8 seans arasında değişir.

BİOENERJİNİN BAŞLICA FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir
Vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır
Metabolizmayı hızlandırır
Kronik yorgunluk ortadan kaldırır
Ruhsal ve zihinsel durumu düzenler
Her türlü ağrıda etkilidir
Vücudun bozulan fonksiyonlarını düzenler ve vücudun dengesini sağlar.

inci_kadak_bioenerji_uzmani


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