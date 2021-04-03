BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BioNTech aşısı aşılamaya dahil edildi ve ilk uygulamalar dün itibarıyla başladı. İki doz şeklinde uygulanan aşının ikinci dozu ise 4 hafta sonra yapılacak.

İKİNCİ DOZ YAPILMAYACAK

Randevu sistemi üzerinden BioNTech aşısını tercih eden vatandaşlar ilk dozları olmaya başlarken, mRNA türünde olan BioNTech aşısıyla ilgili kılavuz da yayımlandı. Milliyet'ten Aykut Yılmaz imzalı habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde, bazı durumlarda aşının ikinci dozunun uygulanmayacağı belirtildi.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, aşının ilk dozundan sonra ciddi bir alerjik reaksiyon ortaya çıkması durumunda 2'inci doz yapılmayacak.

