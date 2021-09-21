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BioNTech'in açıklaması sonrası Japonya'da 12 yaş altına aşı sinyali

21.09.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech'in koronavirüs aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurmasının ardından Japonya, aşının etkisi ve güvenliğinin teyit edilmesi halinde 12 yaş altına uygulanabileceği kaydedildi.

BioNTech'in açıklaması sonrası Japonya'da 12 yaş altına aşı sinyali

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, 12 yaş altı kişilerdeki virüs vakalarına ve Kovid-19 aşılarının bu gruba uygulanması ihtimaline değindi.

Aşı üreticisi Pfizer/BioNTech'ten yapılan "5 ila 11 yaş grubu çocukların aşılanmasının öneminin vurgulandığı" açıklamaya değinen Kato, ülke geneli salgınla mücadelede aşının etkisini vurguladı.

Kato, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyetinin, salgınla mücadelede aşı yaş sınırının düşürülmesi ve aşıların 12 yaş altı kişilere uygulanmasının önünün açılmasına yönelik tetkikleri sürdürdüğünü belirtti.

"AŞININ ETKİSİNİ VE GÜVENLİĞİNİ TEYİT ETMEK ZORUNDAYIZ"

Ülke içi aşı denetleme kuruluşu Farmasötik ve Tıbbi Cihazlar Ajansının (PMDA) aşıların etkisi ve güvenliğine yönelik onayı sonrası Kato, aşıların 12 yaş altına uygulanmasının önünün açılabileceğini kaydetti.

Sürece ilişkin bakanlık heyetinin gerekli incelemeleri yaptığını kaydeden Kato, "Okulların açılmasıyla çocuklardaki vakaların durumu dikkat çekiyor ancak aşının etkisinin ve güvenliğini teyit etmek zorundayız." dedi.

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Pfizer/BioNTech'ten yapılan ve Pfizer Başkanı Albert Bourla'nın görüşlerine yer verilen açıklamada "ABD'de temmuzdan bu yana çocuklarda Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığı" kaydedilmişti.

Açıklamada, "Klinik deneme sonuçlarının 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağladığı ve bu sonuçları acilen yetkili makamlara sunulmasının planlandığı" belirtilmişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 680 bin 28’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 250’ye yükseldi. Ülke genelinde 1454 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: AA

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koronavirüs (Covid-19) Japonya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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