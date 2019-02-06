Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Çukura düşen anne-kız olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis görevlilerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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