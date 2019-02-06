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Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Aydın'daki Umurlu mahallesi'nde yaşayan Güler ve kızı Fatmagül Dinçol, evin holünde bulunan lavaboda abdest alırken zeminin çökmesi sonucu çukura düştü. Duyulan sesler üzerine eve gelen komşular itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çukura düşen anne-kız olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis görevlilerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bir anda evin holü çöktü!

Aydın'daki merkez Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Güler Dinçol (59), evin holündeki lavaboda abdest aldığı sırada çökme meydana geldi.
Güler, kızı Fatmagül Dinçol (29) ile çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.
Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kurtarılan anne ile kızı, 112 Acil Servis görevlilerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Komşulardan Necla Karaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lavabonun bulaşık çukuru vardı, orası çökmüş. Komşumuz abdest aldığı sırada olay meydana gelmiş. Kızı da yanından geçerken çukura düşmüş." diye konuştu.
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Aydın Kaza

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