Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Çukura düşen anne-kız olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis görevlilerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerce kurtarılan anne ile kızı, 112 Acil Servis görevlilerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Komşulardan Necla Karaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lavabonun bulaşık çukuru vardı, orası çökmüş. Komşumuz abdest aldığı sırada olay meydana gelmiş. Kızı da yanından geçerken çukura düşmüş." diye konuştu.