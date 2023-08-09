Bir anda kontrolünü kaybetti! İkinci kata çarparak evin içine girdi... Görenler duruma anlam veremedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde 20 yaşındaki Evan Miller hızlı bir şekilde dönerken virajı alamayınca hiç tanımadığı bir kişinin evine çarptı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederken araç evin yan tarafında asılı kalmış halde bulundu. New York Post’un haberine göre, araç havada hızla ilerleyerek mülkün ikinci katına çıktı ve evin odalarından birinde büyük bir delik açtı. Söz konusu kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

BÜYÜK HASAR ALDI

Acil durum ekipleri evde oluşan büyük deliği bir muşamba ile kapatarak binada daha fazla çökme olmaması için hızlı bir şekilde stabilize etti. Araç sürücüsü kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Pennsylvania Eyalet Polisi, kazanın bir kaza olmadığına inanıyor ve kasıtlı bir kazayı çevreleyen faktörleri araştırıyor.