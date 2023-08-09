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    4. Bir anda kontrolünü kaybetti! İkinci kata çarparak evin içine girdi... Görenler duruma anlam veremedi

    Bir anda kontrolünü kaybetti! İkinci kata çarparak evin içine girdi... Görenler duruma anlam veremedi

    09.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde ilginç bir kaza yaşandı. Kontrolünü kaybeden bir sürücü aracıyla birlikte bir evin ikinci katına çarptı. Polis sürücünün kasıtlı bir şekilde eylemi gerçekleştirdiğini düşündüklerini söylerken olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde 20 yaşındaki Evan Miller hızlı bir şekilde dönerken virajı alamayınca hiç tanımadığı bir kişinin evine çarptı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederken araç evin yan tarafında asılı kalmış halde bulundu. New York Post’un haberine göre, araç havada hızla ilerleyerek mülkün ikinci katına çıktı ve evin odalarından birinde büyük bir delik açtı. Söz konusu kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

    BÜYÜK HASAR ALDI

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    Acil durum ekipleri evde oluşan büyük deliği bir muşamba ile kapatarak binada daha fazla çökme olmaması için hızlı bir şekilde stabilize etti. Araç sürücüsü kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

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    Pennsylvania Eyalet Polisi, kazanın bir kaza olmadığına inanıyor ve kasıtlı bir kazayı çevreleyen faktörleri araştırıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika kaza

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