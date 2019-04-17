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Bir annenin dramı! Uyuyakalınca bebeği öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 günlük bebeğini emziren anne uyuyakalınca bebeğinin ölmesine sebep oldu. Bebeğinin öldüğünü fark eden anne sinir krizleri geçirirken polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde meydana geldi. 3 gün önce doğan bebeğini emzirmek isteyen anne Rabia H. (22) bir anda uyuyakaldı. Uyandığında bebeğinin hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark eden anne Rabia H. kocasını uyandırdı. Bebeğin öldüğünü gören baba Şadi H. (32) hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit ederek polise bilgi verdi. Söz konusu adrese intikal eden polis ekipleri anne Rabia H. ile baba Şadi H.’nin ifadelerine başvurdu.

Anne Rabia H. olay yerinde polise verdiği ifadesinde bebeği emzirirken uyuyakaldığını ve uyurken bebeğine fark etmeden baskı yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Bebeğinin cansız bedeninin başından ayrılmayan anne bilinçli bir şekilde yapmadığını belirterek, dakikalarca gözyaşı döktü.

Bebeğin kendisini emziren annesinin uyuyakalarak yaptığı fiziki baskı yüzünden boğularak öldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, konuyla ilgili incelemelerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi bebek cinayet

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