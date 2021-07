90 dakika boyunca korku filmi izlemenin yarım saatlik bir yürüyüş kadar kalori yaktırdığını ortaya koyan 2012'de yapılmış bir araştırmada hangi filmi izleyen denekler diğerlerinden daha çok kalori yakmıştır?

A.) Jaws

B.) Alien

C.) The Shining

D.) The Exorcist

Doğru cevap: C