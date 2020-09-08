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Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşırlarınızın olmazsa olmazı yumuşatıcılar... Sıkıcı çamaşır asma faslını en çekilir kılan onlar, çünkü hem pamuk gibi yumuşaklık sağlıyor, hem de etrafa harika kokular yayıyorlar. "Ama kimyasal içeriyorlar ve doğa dostu değiller. Üstelik maliyetliler..." Siz de böyle diyenlerdenseniz evde doğal malzemelerden kendi çamaşır yumuşatıcınızı yapmak sandığınızdan daha kolay!

Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...

Kullandığımız çamaşır deterjanlarında ve yıkama suyunda bulunan çeşitli mineraller zamanla çamaşırların sertleşmesine neden oluyor. Hiç kimse sertleşmiş giysilerin verdiği histen hoşlanmaz. Hele ki bebekler ve çocuklar... Bu durumda imdada birbirinden güzel kokularıyla çamaşır yumuşatıcıları yetişiyor. Ne var ki, yumuşatıcıların içeriğinde bulunan kimyasal maddeler cilt sağlığı için risk oluşturuyor ve ne kadar durularsanız çamaşırlarınızdan tam olarak çıkmıyor. Bu durumun özellikle hassas cilde sahip olanları ve küçük çocuğu olan anneleri endişelendirmesi çok doğal.

Hazır yumuşatıcıların doğa dostu olmaması, maliyeti, makinenizde aşırı kireçlenmeye yol açma ihtimali de cabası... Tüm bu sebeplerle, bazılarınızın doğal yumuşatıcı arayışında olması hiç de şaşırtıcı değil. İşte size, çamaşırlarınızı yumuşacık yapıp mis gibi kokuturken doğallığın iç huzurunu yaşatacak pratik, düşük maliyetli ve masum bir formül!

ŞAŞIRTICI AMA GERÇEK... SU, KARBONAT VE SİRKEYLE ÇAMAŞIRLAR YUMUŞACIK!

Evet, yanlış okumadınız. İhtiyacınız olan malzemeler su, karbonat ve sirkeden ibaret. Bir malzeme daha var aslında ama onu sürpriz olarak yazının ilerleyen satırlarına sakladık. Doğal çamaşır yumuşatıcınızı yapmak için, öncelikle bir kabın içine iki su bardağı ılık su koyun. Bir çay bardağı karbonatı, taşmaması için yavaş yavaş dökerek suya ekleyin. Karıştırarak iyice çözülmesini sağlayın.

Çözüldükten sonra bir su bardağı beyaz sirkeyi de yavaş yavaş ekleyin ve iyice karıştırın. İşte doğal yumuşatıcınız hazır! "Sirke mi? Ama sirke pek hoş kokmaz ki..." dediğinizi duyar gibiyiz ama korkmayın sirkenin kokusu çamaşırlarınızda kalmıyor. Üstelik sirke hepimizin bildiği gibi çok etkili bir hijyen sağlayıcı. Karbonat da hem iyi bir leke giderici hem de makinenizi kireçten koruyor. Yani bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyorsunuz.

İyi de, mis koku bunun neresinde? İşte işin sürprizli kısmı: Ev yapımı yumuşatıcınıza zevkinize göre doğal aromatik yağ ekleyerek çamaşırlarınızda o çok sevdiğiniz kokuları elde edebilirsiniz. Lavanta, portakal, limon... Karışımınızın içine 20-30 damla eklemeniz yeterli. Bu yağları aktarlarda ve bazı büyük kozmetik mağazalarının ilgili reyonlarında rahatlıkla bulabilirsiniz.

Gündelik hayatınızda her zaman elinizin altında olan malzemeleri kullanarak kendi yumuşatıcınızı yapmakla hem hijyeninizi, hem aile bütçenizi korumuş olur hem de kendi ürettiğiniz bir malzemeyi kullanmanın keyfini yaşarsınız. E hadi o zaman, en sevdiğiniz doğal yağın hangisi olduğunu düşünmeye şimdiden başlayın!

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