Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...

Kullandığımız çamaşır deterjanlarında ve yıkama suyunda bulunan çeşitli mineraller zamanla çamaşırların sertleşmesine neden oluyor. Hiç kimse sertleşmiş giysilerin verdiği histen hoşlanmaz. Hele ki bebekler ve çocuklar... Bu durumda imdada birbirinden güzel kokularıyla çamaşır yumuşatıcıları yetişiyor. Ne var ki, yumuşatıcıların içeriğinde bulunan kimyasal maddeler cilt sağlığı için risk oluşturuyor ve ne kadar durularsanız çamaşırlarınızdan tam olarak çıkmıyor. Bu durumun özellikle hassas cilde sahip olanları ve küçük çocuğu olan anneleri endişelendirmesi çok doğal.

Hazır yumuşatıcıların doğa dostu olmaması, maliyeti, makinenizde aşırı kireçlenmeye yol açma ihtimali de cabası... Tüm bu sebeplerle, bazılarınızın doğal yumuşatıcı arayışında olması hiç de şaşırtıcı değil. İşte size, çamaşırlarınızı yumuşacık yapıp mis gibi kokuturken doğallığın iç huzurunu yaşatacak pratik, düşük maliyetli ve masum bir formül!

ŞAŞIRTICI AMA GERÇEK... SU, KARBONAT VE SİRKEYLE ÇAMAŞIRLAR YUMUŞACIK!

Evet, yanlış okumadınız. İhtiyacınız olan malzemeler su, karbonat ve sirkeden ibaret. Bir malzeme daha var aslında ama onu sürpriz olarak yazının ilerleyen satırlarına sakladık. Doğal çamaşır yumuşatıcınızı yapmak için, öncelikle bir kabın içine iki su bardağı ılık su koyun. Bir çay bardağı karbonatı, taşmaması için yavaş yavaş dökerek suya ekleyin. Karıştırarak iyice çözülmesini sağlayın.