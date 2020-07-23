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Bir daha parfüme para vermeyeceksiniz! Evde kendi özel kokunuzu üretmek için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok maddenin birleşmesiyle oluşan parfüm, hoş kokuları teninize taşır. Parfümler, yalnızca güzel koku vermez, aynı zamanda anılarla insan arasında bir köprü niteliği taşır. Bu güçlü kokular, geçmişteki mutlu anları ve kişileri hatırlamanızı sağlar. Bu nedenle birçok kişi kendi özel kokusu olsun ister. İşte evde yapabileceğiniz özel parfüm tarifleri..

Bir daha parfüme para vermeyeceksiniz! Evde kendi özel kokunuzu üretmek için...

Evde kendi parfümünüzü yapmak için birçok haklı sebep vardır. Birçok kişiyle aynı parfümü kullanmak, kokunun kişisel olduğu gerçeğini yok ettiği için mağazalarda satılan parfümleri kullanmak istemeyebilirsiniz. Veyahut, hazır parfümlerin içindeki kimyasalların zararlarından korunmak isteyebilirsiniz. Parfüm kokusunu kalıcı kılmak için kullanılan birçok madde alerji, astım, baş ağrısı ve cilt kanseri gibi hastalıkların oluşumuna yol açar. Bu nedenle en doğrusu, doğal malzemelerle özel kokular yaratmaktır. Peki, evde parfüm nasıl yapılır?

ÇİÇEK KOKULU PARFÜM

Malzemeler:

Bir buket kokulu çiçek (dilediğiniz çiçeği kullanabilirsiniz)
250 ml üzüm çekirdeği yağı
Beher
Süzgeç
Bir adet parfüm şişesi
Tencere
Bir tane tahta kaşık

Hazırlanışı:

Aldığınız çiçekleri saplarından ayırın.
Çiçekleri bir tencereye koyun ve üzerine üzüm çekirdeği yağı ilave edin.
Tahta kaşıkla çiçekleri ezin.
Çiçekler tamamen ezildikten sonra kısık ateşte 6 saat kadar kavurun.
Kavurma işlemi bittikten sonra bir süzgeç yardımıyla çiçekleri süzün.
Elde ettiğiniz yağı bir behere koyun.
Parfüm şişesine dökebilirsiniz.
Parfümünüz kullanıma hazır.

YASEMİN KOKULU KALICI PARFÜM

Malzemeler:

Bir adet cam şişe
2 yemek kaşığı votka
1 çorba kaşığı portakal çiçeği suyu (dilerseniz eczaneden steril su da alabilirsiniz)
30 damla yasemin yağı
5 damla lavanta yağı
5 damla vanilya yağı
Parfüm şişesi

Hazırlanışı:

Cam şişeye votka ile yasemini koyup karıştırın.
Üzerlerine vanilya ve lavanta yağlarını ekleyip karıştırmaya devam edin.
Cam şişenin ağzını kapatarak 2 gün kapalı bir ortamda bekletin.
Beklettiğiniz karışıma portakal çiçeği suyunu veya steril suyu ekleyip karıştırın.
Karışımı 3-4 hafta arasında kapalı ortamda bekletin.
Bekleme sonunda şişe dibinde tortu oluşmuşsa ince bir tülbentle süzün.
Karışımı boş bir parfüm şişesine alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

FERAH ODA PARFÜMÜ

Malzemeler:

7 damla köknar yağı
7 damla çam yağı
7 damla ardıç yağı
5 bardak su
Sprey şişesi
Cam şişe
Beher

Hazırlanışı:

5 bardak suyu cam şişeye doldurun.
Ardından yağları yavaş yavaş ekleyin.
Eklediğiniz her yağdan sonra şişeyi iyice karıştırın.
Karışımı beher yardımıyla sprey şişesine doldurun.
Parfümü dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
Sıkmadan önce çalkalamayı unutmayın.

GREYFURT VE LAVANTALI VÜCUT PARFÜMÜ

Malzemeler:

1 adet 60 ml büyüklüğünde sprey şişesi
10 damla lavanta yağı
15 damla greyfurt yağı
Su

Hazırlanışı:

Sprey şişesinin yarısına kadar su doldurun.
Greyfurt ve lavanta yağlarını ekleyerek karıştırın.
Şişe kapağını kapatıp bir gün kapalı ortamda bekletin.
Kullanıma hazır hale gelen parfümünüzü çalkalayarak sıkabilirsiniz.

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