Bir daha parfüme para vermeyeceksiniz! Evde kendi özel kokunuzu üretmek için...

Evde kendi parfümünüzü yapmak için birçok haklı sebep vardır. Birçok kişiyle aynı parfümü kullanmak, kokunun kişisel olduğu gerçeğini yok ettiği için mağazalarda satılan parfümleri kullanmak istemeyebilirsiniz. Veyahut, hazır parfümlerin içindeki kimyasalların zararlarından korunmak isteyebilirsiniz. Parfüm kokusunu kalıcı kılmak için kullanılan birçok madde alerji, astım, baş ağrısı ve cilt kanseri gibi hastalıkların oluşumuna yol açar. Bu nedenle en doğrusu, doğal malzemelerle özel kokular yaratmaktır. Peki, evde parfüm nasıl yapılır?

ÇİÇEK KOKULU PARFÜM

Malzemeler:

Bir buket kokulu çiçek (dilediğiniz çiçeği kullanabilirsiniz)

250 ml üzüm çekirdeği yağı

Beher

Süzgeç

Bir adet parfüm şişesi

Tencere

Bir tane tahta kaşık

Hazırlanışı:

Aldığınız çiçekleri saplarından ayırın.

Çiçekleri bir tencereye koyun ve üzerine üzüm çekirdeği yağı ilave edin.

Tahta kaşıkla çiçekleri ezin.

Çiçekler tamamen ezildikten sonra kısık ateşte 6 saat kadar kavurun.

Kavurma işlemi bittikten sonra bir süzgeç yardımıyla çiçekleri süzün.

Elde ettiğiniz yağı bir behere koyun.

Parfüm şişesine dökebilirsiniz.

Parfümünüz kullanıma hazır.