Bir de bunları deneyin! İşte saçı daha sağlıklı hale getirmenin yolları

Yaşlanma, stres, kirli hava, sağlıksız yaşam tarzı ve genetik yatkınlık... Saç dökülmesinin birçok nedeni var. Doğal değişimleri tersine çeviremesek de, kaybettiğimiz saç miktarını en aza indirebiliriz.

Saçınızı daha sağlıklı hale getirebileceğiniz ipuçları

1 / 10 Saçlarınızı düzgün yıkayın Her şeyden önce saç bakım ürünlerinde yer alan silikon, paraben ve sülfatlara hayır deyin! Saç tipinizi kontrol edin ve doğru şampuanı seçin. Kuru cilt tipi için aşırı yıkama kötüdür. Çok yağlı saç için de nadiren yıkamak kötüdür. Saçınızı ıslakken yıkamayın.

2 / 10 Fırçalamayı hafife alma Saç dökülmesinden muzdarip olanlar için en iyi seçenek ahşap ve geniş diş tarağıdır. Tarağı en az haftada bir temizlemeyi unutmayın.

3 / 10 Saç modeline dikkat et Saçları bağlamak, sık örgüler, maşalar saç derisinin ön kısmındaki kısa ve hassas tüylerin dökülmesine neden olur. Tavsiye: Saç dökülmesi problemi gerçekten ciddiyse, aşırı şekillendirmeden kaçınmak daha iyidir. Bir önlem olarak, bu kuaförleri sadece özel günlerde ziyaret edin.

4 / 10 Yüksek ısıya dikkat edin Hepimiz şekillendirme aletleri kullanmıyoruz, ama saç kurutma makinesini birçoğumuz kullanıyor. Isı, saçınızın kırılgan ve zayıf olmasına neden olur ve daha sık dökülür. Sıcak duşlar da tehlikelidir. Tavsiye: Saçlarınızı mümkün olduğu kadar doğal bir şekilde kurutun. Isı koruyucu spreyleri uygulayın.

5 / 10 Saç derisi masajı Kafanı tedavi etme zamanı! Saç derisi masajı, yeni saç büyümesi için faydalı olan kan dolaşımını stimüle ettiği için mükemmel bir tekniktir. Nasıl yapılır: Duşta, şampuan veya saç kremi uyguladıktan sonra parmaklarınızı başınızın her tarafına yavaşça ve yumuşak bir şekilde hareket ettirin.

6 / 10 Meditasyon ve egzersiz Stres vücudumuza birçok zarar veriyor. Saçları kaybetmek de bunlardan biri. Endişeli ve sinirli olmak hormon kortizol düzeyini yükseltir, bu da saç büyümesinde azalmaya neden olur. Tavsiye: Meditasyon stres seviyelerini azaltabilir ve saç dökülmesini durdurabilir. Dinlendirici ve keyifli aktivitelere daha fazla zaman ayırın. Stresle savaşırken fiziksel aktiviteler de bir seçenek olabilir.

7 / 10 Sağlıksız alışkanlıklardan vazgeç Düzenli olarak sigara ve alkol tüketmek saç köklerine zarar verir ve kafa derisini kurutur. Tavsiye: Sigarayı bırakmak en iyi seçenek.

8 / 10 Kötü gıda tüketimini azaltın Yedidiğimiz sağlıksız gıdalar saç dökülmesini hızlandırıyor ve yavaşlatıyor. Bu nedenle bu ürünleri tüketmeyi azaltın: Diyet soda. Doğal olmayan tatlandırıcılar sağlıksızdır. Şeker. Saç büyümesi için gerekli olan protein emilimini önler. Yağlı yemek. Cildinizi de yağlı hale getirir. Beyaz ekmek, makarna ve kek. Yüksek glisemik seviyelerine sahiptirler. Uskumru ve kılıçbalığı. Çok fazla civa içerirler.

9 / 10 İyi yemek tüketimini arttırın Kötü yiyeceklerin dışında, elbette iyi olanlar da var! Bu ürünleri tüketmeye özen gösterin: Somon. Omega-3 yağ asitleri, saç büyümesini hızlandıran saç köklerini açar. Ispanak. İçindeki vitamin ve demir saç foliküllerine ulaşır ve onları besler. Yumurtalar. Saç büyümesi için gerekli olan protein ve biyotini sağlar. Havuç. A vitamini sayesinde kafa derisi her zaman yeterli doğal yağ alır. Kümes hayvanları. Güçlü ve uzun saçlar için daha fazla protein ve demir sağlar. Tarçın. Bildiğimiz gibi, kan dolaşımı saçları büyütür ve tarçın kan dolaşımını artırır.