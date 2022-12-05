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Bir dönem daha sona erdi! Volkswagen listeden kaldırdı... Passat sedan artık satılmayacak

05.12.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından olan Ford, 2009 ve 2020 yılları arasında en çok sattığı ve 46 yıldır ürettiği modeli olan Fiesta'nın elektrikli versiyonun üretilmeyeceği haberini vermiş ve otomotiv dünyasında gündem olmuştu. Bir kötü haber de Alman otomotiv devi Volkswagen'den geldi. Volkswagen, Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü.

Bir dönem daha sona erdi! Volkswagen listeden kaldırdı... Passat sedan artık satılmayacak

Otomotiv dünyası Ford'dan gelen haberle sarsılmış, şirket 46 yıl içinde 4,8 milyon adet sattığı ve 11 yıl boyunca markanın en çok satan otomobili olan Fiesta'nın üretimini tamamen durduracağını açıklamıştı.

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PASSAT SEDAN LİSTEDEN ÇIKARILDI

Bir kötü haber de Alman devi Volkswagen'den geldi. Volkswagen, Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip Passat'ın sedan modeli listeden çıkarılırken, iki adet station paket satışı devam ediyor.

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İŞTE YERİNİ DOLDURACAK MODELLER

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen'in Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yerini elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

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Volkswagen passat

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