Ford'dan kullanıcılarına kötü haber! 46 yıldır üretilen o modelle ilgili şoke eden karar...

The Sun'da yer alan habere göre Ford, geçen 46 yıl içinde 4,8 milyon adet Fiesta marka otomobil sattı ve model, 11 yıl boyunca Ford'un en çok satan otomobili oldu. Ancak şirketin aldığı ani bir kararla, "Ford'un portföy DNA'sının sıfırlanması" nedeniyle aracın üretimini tamamen durduracağı belirtildi.

Ford'un önümüzdeki iki yıl içerisinde piyasaya süreceği dört yeni akülü araba ve beş minibüs ile elektrikli araçlara odaklanacağı duyuruldu.

"BU STRATEJİK BİR KARAR"

Şirket içi bir kaynağın The Sun'a verdiği demecinde, “Bu, yeni Ford ürünlerine yer açmak için stratejik bir karar. Fiesta, milyonlarca sürücü için sevilen bir simge ve sadık bir arkadaş oldu, ancak zevkler değişiyor ve biz kazanmak için oynuyoruz" ifadeleri yer aldı.

'ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DAHA FAZLA BİLGİ PAYLAŞACAĞIZ'

Ford'dan LADbible'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Elektrifikasyon konusundaki çabalarımızı hızlandırıyoruz ve bu nedenle araç portföyümüzü iş stratejimiz doğrultusunda gözden geçiriyoruz. Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi paylaşacağız."

MONDEO DA HURDAYA ÇIKMIŞTI

Ford, geçen yıl Mondeo modelini de artık satmayacağını duyurmuştu. Amerikan otomobil şirketi o dönemde Mondeo'nun popülaritesindeki gerileme için 'değişen modayı' suçlamış; spor amaçlı araçlardan gelen yoğun talep ve elektrikli otomobillere geçişin karar verme sürecinde önemli rol oynadığını belirtmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ford tamamen elektrikli binek araçlarına odaklanırken, Avrupalı tüketici tercihleri değişmeye devam ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

