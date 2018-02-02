Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!

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Yehuda, ''Evlenmeden önce bize sürekli romantizmin doruklarında yaşayacağımız söylendi ancak evlendikten sonra birbirimizi ev işi ya da alışveriş yaparken bulduk. Bizce evliliğin en güzel tarafı birbirine saygılı olmak. Evliliğin bu kadar eğlenceli olacağını inanın bilmiyorduk.
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Genellikle illüstrasyon için ilginç bir şey ortaya çıktıktan sonra, konsepti sıkılaştırıp birkaç eser taslağı hazırlıyoruz, ve bundan sonra oturup çalışmaya başlıyorum. Maya da iyileştirme için tipografi ve renklendirmeleri yapıyor. Bütün bu süreç bir günden fazla sürmüyor'' diye konuşuyor.
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İşte sanatçı Yehuda Devir’den eşi Maya ile yaşadığı sevimli anların illüstrasyonu
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SAÇLARI HER YERDE
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GİYECEK BİR ŞEY YOK
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DOĞUM GÜNÜ SABAHLARI
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KADINLAR EN İYİSİNi BİLİR
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GAME OF THRONES ZAMANI
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ÇALIŞMAYA ÇALIŞIRKEN
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BİRLİKTE DUŞ ALIRKEN