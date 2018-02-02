KADIN

Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!

Bir erkeğin gözünden bir kadınla yaşamak!

Tel-Aviv doğumlu Yehuda Adi Devir, karısı Maya ile yaşadığı günlük ev maceralarını sevimli çizgi romanlar haline getiren bir illüstratör... Yehuda'nın, karısı Maya'dan aldığı ilham sayesinde ortaya çıkan bu karikatürler, oldukça ilgi görüyor. Sekiz yıldır birlikte olan çift, ilk evlilik yıl dönümlerini Sevgililer Günü öncesi kutlayacak. İşte sevimli çiftin yaşadıkları...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü 6 saat önce

Günlük yaşamlarını milyonlarca kişiyle paylaşıyorlar

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Yehuda, ''Evlenmeden önce bize sürekli romantizmin doruklarında yaşayacağımız söylendi ancak evlendikten sonra birbirimizi ev işi ya da alışveriş yaparken bulduk. Bizce evliliğin en güzel tarafı birbirine saygılı olmak. Evliliğin bu kadar eğlenceli olacağını inanın bilmiyorduk.
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Genellikle illüstrasyon için ilginç bir şey ortaya çıktıktan sonra, konsepti sıkılaştırıp birkaç eser taslağı hazırlıyoruz, ve bundan sonra oturup çalışmaya başlıyorum. Maya da iyileştirme için tipografi ve renklendirmeleri yapıyor. Bütün bu süreç bir günden fazla sürmüyor'' diye konuşuyor.
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İşte sanatçı Yehuda Devir’den eşi Maya ile yaşadığı sevimli anların illüstrasyonu

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SAÇLARI HER YERDE

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DIŞARI ÇIKARKEN

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BİRLİKTE DUŞ ALIRKEN

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