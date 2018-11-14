Bir erkeğin gözünden kadınla yaşamak!

İşte kadın - erkek İlişkilerinin resmedildiği 18 illüstrasyon.
Gündelik hayatlarını göstermeye devam ediyorlar
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Yehuda, ''Evlenmeden önce bize sürekli romantizmin doruklarında yaşayacağımız söylendi ancak evlendikten sonra birbirimizi ev işi ya da alışveriş yaparken bulduk. Bizce evliliğin en güzel tarafı birbirine saygılı olmak. Evliliğin bu kadar eğlenceli olacağını inanın bilmiyorduk.
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Genellikle illüstrasyon için ilginç bir şey ortaya çıktıktan sonra, konsepti sıkılaştırıp birkaç eser taslağı hazırlıyoruz, ve bundan sonra oturup çalışmaya başlıyorum. Maya da iyileştirme için tipografi ve renklendirmeleri yapıyor. Bütün bu süreç bir günden fazla sürmüyor'' diye konuşuyor.
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İşte sanatçı Yehuda Devir’in eşi Maya ile yaşadığı yeni sevimli anlar...
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Artık Maya'nın Instagram hesabı var…
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“Biz” diyet yapıyoruz…
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Saç teline sarılı yemek...
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Teklifin Yeniden Yapılması
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Sanatçı ve karısı gerçek hayatta böyle görünüyor
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