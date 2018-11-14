KADIN

Bir erkeğin gözünden kadınla yaşamak!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 14.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Tel-Aviv doğumlu Yehuda Adi Devir, karısı Maya ile yaşadığı günlük ev maceralarını sevimli çizgi romanlar haline getiren bir illüstratör... Yehuda'nın, karısı Maya'dan aldığı ilham sayesinde ortaya çıkan bu karikatürler, oldukça ilgi görüyor. Sekiz yıldır birlikte olan çifti instagram'da 3 milyondan fazla kişi takip ediyor. Daha önce de yer verdiğimiz çift, şimdi yeni çizimlerle sizinle buluşuyor.

İşte kadın - erkek İlişkilerinin resmedildiği 18 illüstrasyon.

Gündelik hayatlarını göstermeye devam ediyorlar

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Yehuda, ''Evlenmeden önce bize sürekli romantizmin doruklarında yaşayacağımız söylendi ancak evlendikten sonra birbirimizi ev işi ya da alışveriş yaparken bulduk. Bizce evliliğin en güzel tarafı birbirine saygılı olmak. Evliliğin bu kadar eğlenceli olacağını inanın bilmiyorduk.
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Genellikle illüstrasyon için ilginç bir şey ortaya çıktıktan sonra, konsepti sıkılaştırıp birkaç eser taslağı hazırlıyoruz, ve bundan sonra oturup çalışmaya başlıyorum. Maya da iyileştirme için tipografi ve renklendirmeleri yapıyor. Bütün bu süreç bir günden fazla sürmüyor'' diye konuşuyor.
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İşte sanatçı Yehuda Devir’in eşi Maya ile yaşadığı yeni sevimli anlar...
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Yaşıyor!

Yaşıyor!
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Böyle uyandı

Böyle uyandı
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Artık Maya'nın Instagram hesabı var…

Artık Maya'nın Instagram hesabı var…
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“Biz” diyet yapıyoruz…

“Biz” diyet yapıyoruz…
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Saç teline sarılı yemek...

Saç teline sarılı yemek...
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Mini tatil

Mini tatil
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Hafif!

Hafif!
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Kan testi

Kan testi
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Mutsuz son

Mutsuz son
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Ördek öpücüğü

Ördek öpücüğü
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Teklifin Yeniden Yapılması

Teklifin Yeniden Yapılması
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Bebek yüzlü

Bebek yüzlü
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Günaydın

Günaydın
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Sessizliğin sesi

Sessizliğin sesi
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Sevgililer günü

Sevgililer günü
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Sanatçı ve karısı gerçek hayatta böyle görünüyor

Sanatçı ve karısı gerçek hayatta böyle görünüyor
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Anahtar Kelimeler:
yehuda devir maya devir

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