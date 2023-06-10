Bir gören bir daha baktı! Sokak ortasından bebek beziyle dolaşan modeller herkesi şaşkına çevirdi

Sosyal medya fenomenleri Rixi Keogh ve Gina Varney ilginç bir meydan okumaya imza attı. 1988 yılından beri kamu çıplaklığının yasal olduğu İspanya’nın Benidorm şehrinde yürüyüş yapan ikili herkesi şaşkına çevirdi. Fenomen isimle para karşılığında hayranlarının meydan okumalarını gerçekleştirebilecekleri bir liste hazırladıklarını söyledi. İkili bebek beziyle sokakta yürüme fikrinin de bu listenin maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

MEYDAN OKUMALARLA POPÜLER OLDULAR

Fenomen isimler sosyal medya kullanıcılarının ödeme teklifinde bulunduğu meydan okumalarından bazılarını paylaştı. Listede tuvaletini yaparken videoya çekmek, yemek yerken müstehcen bir şov yapmak ile birbirlerine tokat atmak gibi birbirlerinden ilginç maddeler yer aldı.