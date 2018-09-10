KADIN

'Bir gün bile olsa mutlu olmak istiyorum' dedi, makyaj sanatçısı yeteneğiyle şaşkına çevirdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
MAKYAJ HABERLERİ  | 10.09.2018 15:03 | Son Güncelleme

Makyaj yaraları sarmayabilir ama onlarla yaşamanıza yardımcı olabilir. Ermenistan doğumlu makyaj sanatçısı Goar Avetisyan tam da bunu yapıyor. Avetisyan düzenli olarak kanser veya şiddetli cilt koşullarından muzdarip kadınlara makyaj yapıyor. Sadece görünümleri değişmiyor, aynı zamanda kendilerine güven de kazanıyorlar.

Şaşırtan makyaj dönüşümleri...

Makyajın gücüne inanamayacaksınız

1 / 32

Makyaj sanatçısı Goar Avetisyan'ın makyaj dönüşümleri şaşırtmaya devam ediyor.
2 / 32

Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Goar, inanılmaz makyaj tekniğiyle yüzünde yanık, şiddet, kanser gibi izleri taşıyan kadınlara güven aşılıyor.
3 / 32

Goar'ın son makyaj yaptığı kişi ise Inna'ydı. Inna, Goar'a ''bir gün bile olsa mutlu olmak istiyorum, beni değiştirir misin?'' diye yazarak hayaline kavuştu.
4 / 32

Goar Inna'nın teklifini geri çevirmedi ve mükemmel bir dönüşüme daha imzasını attı.
5 / 32

Goar Inna için, ''Onun kamufleye ihtiyacı yok. Her insan gibi Inna'da bir sanat eseri. Yüzümüzdeki izler bizi daha da eşsiz kılıyor. Inna bana fotoğrafını yolladığında 'hayalim bir gün de olsa mutlu olmak' diye not düşmüştü. Hemen onu makyajla nasıl hayaline kavuşturacağımı düşündüm'' diyor.
6 / 32

Inna'nın dönüşüm hikayesi sosyal medyada bu kadar ses getirince, Goar'ın telefonları susmamaya başlamış.
7 / 32

Inna'ya yardım etmek isteyen insanlara yetişmeye çalışan Goar, ''bu dönüşümden sonra birçok insan Inna'ya yardım etmek için yarışıyor. Şimdi onun için en iyi cerrahı bulacağım. Her şey kontrol altında, merak etmeyin. Onu 30 yıl süren bu ev hapsinden kurtaracağım. Bana biraz zaman verin lütfen'' diyerek meraklı takipçilerine not yazdı.
8 / 32

9 / 32

Fotoğraflardaki çoğu kadın kanser hastası

Fotoğraflardaki çoğu kadın kanser hastası
Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor.
10 / 32

Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor.
11 / 32

Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.
12 / 32

Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden makyaj artisti makyajın bir kadının özgüveni için ne kadar güçlü bir alet olabileceğini gösteriyor.
13 / 32

İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...
14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makyaj dönüşümleri Goar Avetisyan

En Çok Okunan Haberler

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

İşte bir döneme damga vuran Engin Koç'un son hali!

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

'İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar güzellik uğruna bu yapılır mı?' dedirttiler!

'İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar güzellik uğruna bu yapılır mı?' dedirttiler!

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Kum saati vücut hatları 2019 trendi

Bu kadınların yaşına kimse inanmıyor! Okuyunca siz de hak vereceksiniz

Bu kadınların yaşına kimse inanmıyor! Okuyunca siz de hak vereceksiniz

10-16 Eylül haftalık burç yorumları

10-16 Eylül haftalık burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Her kadının bilmesi gereken profesyonel makyajın ipuçları! Birçoğunu yanlış yapıyormuşuz

Her kadının bilmesi gereken profesyonel makyajın ipuçları! Birçoğunu yanlış yapıyormuşuz

Makyaj sanatçısı yüzünü optik yanılsamalara dönüştürüyor, sonuçlar 'vay be!' dedirtiyor

Makyaj sanatçısı yüzünü optik yanılsamalara dönüştürüyor, sonuçlar 'vay be!' dedirtiyor

Mükemmel yaz makyajı için 6 püf noktası

Mükemmel yaz makyajı için 6 püf noktası

Makyaj sanatçısı Marina Mimic imkansızı başarıyor

Makyaj sanatçısı Marina Mimic imkansızı başarıyor

Çinli YouTuber'ın 'yok artık' dedirten değişimi

Çinli YouTuber'ın 'yok artık' dedirten değişimi

Makyajdan önce ve sonra! Bazılarını tanımakta zorlanabilirsiniz

Makyajdan önce ve sonra! Bazılarını tanımakta zorlanabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.