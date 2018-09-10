'Bir gün bile olsa mutlu olmak istiyorum' dedi, makyaj sanatçısı yeteneğiyle şaşkına çevirdi

Şaşırtan makyaj dönüşümleri...

Makyajın gücüne inanamayacaksınız

1 / 32 Makyaj sanatçısı Goar Avetisyan'ın makyaj dönüşümleri şaşırtmaya devam ediyor.

2 / 32 Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Goar, inanılmaz makyaj tekniğiyle yüzünde yanık, şiddet, kanser gibi izleri taşıyan kadınlara güven aşılıyor.

3 / 32 Goar'ın son makyaj yaptığı kişi ise Inna'ydı. Inna, Goar'a ''bir gün bile olsa mutlu olmak istiyorum, beni değiştirir misin?'' diye yazarak hayaline kavuştu.

4 / 32 Goar Inna'nın teklifini geri çevirmedi ve mükemmel bir dönüşüme daha imzasını attı.

5 / 32 Goar Inna için, ''Onun kamufleye ihtiyacı yok. Her insan gibi Inna'da bir sanat eseri. Yüzümüzdeki izler bizi daha da eşsiz kılıyor. Inna bana fotoğrafını yolladığında 'hayalim bir gün de olsa mutlu olmak' diye not düşmüştü. Hemen onu makyajla nasıl hayaline kavuşturacağımı düşündüm'' diyor.

6 / 32 Inna'nın dönüşüm hikayesi sosyal medyada bu kadar ses getirince, Goar'ın telefonları susmamaya başlamış.

7 / 32 Inna'ya yardım etmek isteyen insanlara yetişmeye çalışan Goar, ''bu dönüşümden sonra birçok insan Inna'ya yardım etmek için yarışıyor. Şimdi onun için en iyi cerrahı bulacağım. Her şey kontrol altında, merak etmeyin. Onu 30 yıl süren bu ev hapsinden kurtaracağım. Bana biraz zaman verin lütfen'' diyerek meraklı takipçilerine not yazdı.

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9 / 32 Fotoğraflardaki çoğu kadın kanser hastası Makyajın gücünü kadınlar dünyasında bilmeyen yoktur. Ancak sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar makyajın etkisini daha iyi anlatıyor.

10 / 32 Doğru yapılmış bir makyaj çoğu zaman estetik operasyondan bile daha etkili olabiliyor.

11 / 32 Goar Avetisyan da makyajla insanları ne kadar değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

12 / 32 Cilt kusurlarının yanında, yüzdeki yara ve yanık izlerini de sihirli dokunuşlarıyla yok eden makyaj artisti makyajın bir kadının özgüveni için ne kadar güçlü bir alet olabileceğini gösteriyor.

13 / 32 İşte Goar Avetisyan'ın kadınlar üzerinde yarattığı büyük değişim...

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