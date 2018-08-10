Bir hafta boyunca 3 litre su içti sonucu karşısında şaşkına döndü

Deneye başlamadan önce fotoğrafını çeken Sophie, bir hafta sonunda 'yeni görüntüsüyle şaşkına döndüğünü' söylüyor. Güne kahve içerek başladığını, öğleden sonra su şişesinden büyük bir yudumun susuzluğunu giderdiğini söyleyen Sophie, günde iki litre su miktarına asla ulaşamadığını ifade ediyordu. Ancak Sophie, yetersiz su alımını yenmeye karar verdi. Araştırmalar, vücut fonksiyonlarını korumanın yanı sıra bol su içmenin başağrısı, hazımsızlık, yorgunluk ve stres gibi pek çok sağlık sorununun çözülmesine yardımcı olabileceğini, ayrıca cildimizin fiziksel görünümünü iyileştirerek kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Görünüşe göre neredeyse her sağlık sorunu ya da cilt ile ilgili probleme biraz su yardımcı olabilir.

Bir hafta boyunca 3 litre su içti, bakın nasıl değişti?

1 / 7 1. GÜN Sophie denemenin ilk gününde 12 kez tuvalete gitti. Pahalı cilt bakım ürünlerine para verdiğim için kendimi karamsar hissediyordum diyen Sophie'nin, ilk litreyi bitirebilmesi öğleden sonra 3'ü buldu. Suyun verdiği şişkinlikle yatağa yatan Sophie, ''kendimi şişkin ve halsiz hissediyordum. Bu kadar suyu günlük rutine entegre etmek zor olacaktı'' diye ekliyor.

2 / 7 2. GÜN ''Ertesi gün uyandığımda kendimi hiç farklı hissetmedim. Ancak şişemi doldurmaya devam ettim. Ama günün sonunda kendimi iyi hissetmeye başlammıştım.''

3 / 7 3. GÜN Sophie üçüncü gün cildindeki gelişmeleri fark etti. ''Mükemmel bir gece geçirdim. Sabah kalktığımda uykumu çok iyi almıştım. Ve cildimde şaşırtıcı bir yumuşaklık vardı. Fiziksel olarak herhangi bir değişiklik göremesem de, cildim daha pürüzsüzleşti ve nemlendiricimi çok daha iyi emiyor gibiydi. Spor salonunda ani enerji patlaması yaşadım. Daha fazla dayanıklılık ve daha az gıda isteği ile nihayet bazı küçük ama önemli faydalar görmeye başlamıştım.''

4 / 7 4. GÜN ''Vücudumun nihayet yeni rutinime uyum sağladığını hissettim; şişkinlik yatıştı ve ben her iki dakikada bir tuvalete koşmuyordum. Bir gece önce birkaç kadeh şarabın tadını çıkarırken, her zaman yaşadığım baş ağrısını yaşamıyordum. Ama arkadaşlarım kanepede kıvranıyorlardı.''

5 / 7 5. GÜN Sophie beşinci günde 3.5 litre su içmeyi başardı. Sonunda suyun etkisini görmeye başladım. Gözlerimin altındaki koyu halkalar azalmaya başlamıştı. Gözlerim daha parlak görünüyordu.''

6 / 7 6. GÜN Sophie, suyun cildini temizlemesine yardım ettiğini ve daha nemli görünmesini sağladığını söylüyor. ''Hafta sona ererken cildimin ne kadar hızlı değiştiğine şaşırdım, nemli bir kıvamda ve dolgun ve taze görünüyordu.''