Bir il pencereden atılan bebek olayıyla çalkalanıyor! 15 yaşındaki annenin ifadesi ortaya çıktı "Hamile olduğumu bilmiyordum"

Tüyler ürperten olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar, siyah bir poşet içerisinde yeni doğan bir bebeği apartmanın girişinde görmüş ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuştu. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, yeni doğan bebeğin kız bebek olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine jandarma ekipleri incelemeler yapmış ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak bebeğin apartmanın 5. katından atıldığını tespit etmişti. Olay sonrası yapılan incelemelerde 6. dairenin giriş ve banyo penceresindeki kan lekeleri sebebiyle Gürcistan uyruklu anne İ.S. (55), kızı N.S. (15) ve baba B.S. (55) gözaltına alınmıştı. Kan donduran olayda önemli bir gelişme yaşandı. Öte yandan bebeğinin annesinin ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

YENİ DOĞAN BEBEĞİ 5. KATTAN ATAN ANNESİ ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda yeni doğan ve apartmanın 5. katından atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S.’ye ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! "HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

N.S.’nin savcılık ifadesinde, “Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada sancım başladı. Daha sonra doğum gerçekleşti. Bebek ölü doğdu. Ben de paniğe kapılarak aşağıya attım” dediği öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)



