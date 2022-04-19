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  4. Bir kenti karıştıracaktı! 5 bin dolar karşılığında yapacakmış... Görüntüleri ortaya çıktı

Bir kenti karıştıracaktı! 5 bin dolar karşılığında yapacakmış... Görüntüleri ortaya çıktı

19.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli polisi, terör örgütü PKK/KCK adına toplu taşıma araçlarının yakılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Eylem karşılığında örgütten 5 bin dolar alacağı öğrenilen H.Y., operasyonla yakalandı. İfadesinde "Terör örgütü, ailemi öldürmekle tehdit etti" diyen H.Y. tutuklanırken, iş birliği yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi için ise sınır dışı kararı verildi.

Bir kenti karıştıracaktı! 5 bin dolar karşılığında yapacakmış... Görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli polisi, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına toplu taşıma araçlarının kundaklanacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Örgütten, eylem karşılığında 5 bin dolar alacağı belirlenen H.Y., polisin operasyonu ile yakalanırken, ifadesinde her şeyi itiraf etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli'de halk otobüslerinin kundaklanması eylemi yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Halk otobüslerini kundaklamak için keşif yapan kişinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Y.'nin cep telefonunda çektiği halk otobüslerinin görüntüleri ele geçirildi. H.Y. ile birlikte hareket eden 2 kişi de yakalandı. H.Y. ifadesinde, örgüt mensuplarının Kocaeli’de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.Y. ve iş birliği yaptığı 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.Y. tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli için yurt dışı edilme kararı verildi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD'nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğunun bilgisi üzerine çalışma başlattı. Terör ve istihbarat birimlerinden özel bir ekip oluşturularak, şehir merkezindeki tüm kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede yabancı uyruklu H.Y.'nin, PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planladığı tespit edildi. Bunun üzerine takibe alınan terörist H.Y., 12 Nisan'da Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine yönelik saldırı arayışında olduğu sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

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"TERÖR ÖRGÜTÜ, AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Terörist H.Y.'nin ifadesinde, Suriye Rakka'da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sözde sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştığını belirterek, "Türkiye'de bulunduğum sürede kendi seçtikleri yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek göndermemi, araçları yakmamı ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtiler. Bunun üzerine Kocaeli Merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptım, keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdim. Her video karşılığında 1500 dolar, yakacağım her araç içinse 5 bin dolar kazanacağımı söylediler. Para teklifinin yalan olduğunu videoyu gönderdikten sonra anladım ve araç yakmayı reddettim. Bunun üzerine terör örgütü ailemi öldürmekle tehdit etti" dediği öğrenildi. (DHA)

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Kocaeli
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