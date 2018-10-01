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Bir kuleden çok öte! Ödüllü projede sona gelindi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 08:54 | Son Güncelleme

Lale figüründen esinlenerek tasarlanan Hava Trafik Kontrol Kulesi İstanbul'daki yeni havalimanının parlayan yıldızı oldu.

Kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatılan kule, tam 90 metre yüksekliğinde.

Işık saçan kule göz kamaştırıyor

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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın “lale” figüründen esinlenerek yapılan Hava Trafik Kontrol Kulesi, gün batımında ışıl ışıl görüntüsü ile göz kamaştırıyor.
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90 metre yüksekliğindeki kule, kırmızı ve beyaz renkli ışıklar ile aydınlatılıyor.
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Kulenin inşaatı etrafında bulunan vinçler kaldırılırken, çatısında da uyarı ışıkları yer alıyor.
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Kule, iki kontrol katından oluşuyor. Üst katında hava trafik kontrolörleri, alt katında ise yer trafik kontrolörleri çalışacak.
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360 derece görüş imkânı sağlayan cam cephe sistemli kulenin teknik bloğunda ise; yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları da yer alacak.
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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın “lale” figüründen esinlenerek yapılan Hava Trafik Kontrol Kulesi, gün batımında ışıl ışıl görüntüsü ile göz kamaştırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
kule Hava Trafik Kontrol Kulesi yeni havalimanı

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DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVAALANINI YARI FİYATINA ÇİN YAPIYOR VE 6 SONRA AÇILIYOR .
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