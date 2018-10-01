Bir kuleden çok öte! Ödüllü projede sona gelindi

Kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatılan kule, tam 90 metre yüksekliğinde.

Işık saçan kule göz kamaştırıyor

1 / 10 Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın “lale” figüründen esinlenerek yapılan Hava Trafik Kontrol Kulesi, gün batımında ışıl ışıl görüntüsü ile göz kamaştırıyor.

2 / 10 90 metre yüksekliğindeki kule, kırmızı ve beyaz renkli ışıklar ile aydınlatılıyor.

3 / 10 Kulenin inşaatı etrafında bulunan vinçler kaldırılırken, çatısında da uyarı ışıkları yer alıyor.

4 / 10 Kule, iki kontrol katından oluşuyor. Üst katında hava trafik kontrolörleri, alt katında ise yer trafik kontrolörleri çalışacak.

5 / 10 360 derece görüş imkânı sağlayan cam cephe sistemli kulenin teknik bloğunda ise; yemekhane, spor salonu, ofisler, dinlenme odaları, seminer salonu ve toplantı odaları da yer alacak.

6 / 10 Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın “lale” figüründen esinlenerek yapılan Hava Trafik Kontrol Kulesi, gün batımında ışıl ışıl görüntüsü ile göz kamaştırıyor.

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