Bir lisede okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi... “İçkiyle kandırıyordum”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletindeki bir lisede müdür olarak görev yapan Rachelle Louise Terry’nin 15 yaşındaki bir öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Evinde düzenlendiği Cadılar Bayramı konseptindeki partiye öğrencilerini davet eden Terry, çocukların cep telefonuyla kayıt yapmasını kesinlikle engelledi. Öğrencileriyle konuşmalarının silinmesini isteyen Terry, yasak aşk yaşadığı öğrencinin durumu ailesine itiraf etmesi üzerine ifşa edildi.

CEZASI KESİNLEŞTİ

15 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı ifade edilen eski bir okul müdürü Rachelle Louise Terry, tecavüz, çocuklara yönelik cinsel istismar, delilleri yok etme ve reşit olmayan birinin suç işlemesine katkıda bulunma suçlarından tutuklandı.

3 yıl hapis cezasına çarptırılan Terry, cezasının bitmesinin ardından ise 12 yıl daha denetimli serbestlikle hayatına devam edecek. Cinsel suçların siciline işlenmesi nedeniyle müdürün görevinden süresiz olarak men edildiği de ifade edildi.