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Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Emirgan Sokak'ta evlerinin demir kapılarının, çatılarının sökülerek çalındığını anlatan mahalleli sürekli kapı değiştirmekten bıktıklarını söyledi.

Mahalle sakinleri sürekli yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı. Hırsızlar mahallede boş ve terk edilmiş evlerin demir kapılarını hatta demir pencere korkuluklarını sökerek çaldı.

Mahalleli, hırsızlardan dolayı canlarından bezdiklerini belirterek, bölgede geceleri sokağa çıkmaya korktuklarını ve can güvenlikleri olmadığını öne sürdü.
Mahalle sakinleri ne yapacaklarını şaşırdıklarını, evlerini bırakarak bir yere gitmekten endişe duyduklarını belirtti.
Mahallede hemen hemen tüm evlerin demir kapılarının, pencere korkuluklarının çalındığını ifade eden mahalle sakinleri, tespit ettikleri hırsızların da kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.
Mahalle sakinleri, hırsızlık yapanların birçoğunun yaşları küçük olması nedeniyle cezai işlem uygulanmadan serbest bırakıldığı ileri sürdü.
Mahalleli hırsızların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini istiyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum hırsızlık

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