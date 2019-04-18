Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Mahalle sakinleri sürekli yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı. Hırsızlar mahallede boş ve terk edilmiş evlerin demir kapılarını hatta demir pencere korkuluklarını sökerek çaldı.

Mahalleli, hırsızlardan dolayı canlarından bezdiklerini belirterek, bölgede geceleri sokağa çıkmaya korktuklarını ve can güvenlikleri olmadığını öne sürdü.

Mahalle sakinleri ne yapacaklarını şaşırdıklarını, evlerini bırakarak bir yere gitmekten endişe duyduklarını belirtti.

Mahallede hemen hemen tüm evlerin demir kapılarının, pencere korkuluklarının çalındığını ifade eden mahalle sakinleri, tespit ettikleri hırsızların da kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.