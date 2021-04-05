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Bir skandal olay daha! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

05.04.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da sokak ortasında darp edilen kadın skandalı hafızalarda tazeliğini korurken bir skandal olay da İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece’de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir skandal olay daha! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27)'ın görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken bir skandal da İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşti. Gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşanan olayda bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü.

Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.

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Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya gelmiş ve eski eşine tekme- tokat saldırmıştı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alınmıştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve Zarap olay sonrası tutuklanmıştı.


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kadına şiddet İstanbul

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