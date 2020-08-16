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Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narenda Modi ülkesinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısının seri üretimine geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!

Hindistan Bağımsızlık Günü'nde konuşan Modi, bilim insanları onay verdiği takdirde Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti.

Delhi şehrinde konuşan Modi, "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" derken, aşının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Modi, Ulusal Dijital Sağlık Misyonu'nu başlattıklarını söyleyerek 1.3 milyar nüfuslu ülkede her vatandaşın dijital sağlık kimliği olacağını ifade etti.

Hindistan Başbakanı ayrıca koronavirüsten olumsuz etkilenen ekonomiye de 1.46 trilyon Amerikan Doları destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.

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