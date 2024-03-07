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    4. Bir vardiyada kazandığı bahşişi açıklayınca sosyal medyada gündem yarattı! Çoğu kişinin maaşı onun sadece bahşişi... "Hesaptan çok bahiş"

    Bir vardiyada kazandığı bahşişi açıklayınca sosyal medyada gündem yarattı! Çoğu kişinin maaşı onun sadece bahşişi... "Hesaptan çok bahiş"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 09:01
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü fast food zincirlerinden birinde garsonluk yapan Jordan Williams, sadece bir vardiyasında çoğu kişinin maaşından daha fazla bahşiş topladığını itiraf etti. TikTok'tan yaptığı paylaşımında 300 dolar (yaklaşık 9 bin 549 TL) bahşişini sayarken çekilen bir videosunu yayınladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    TikTok'ta 'jordannlolll' kullanıcı ismini kullanan Jordan Williams isimli bir kadın viral olan son gönderisinde altı saatlik vardiyasının ardından kazandığı bahşiş miktarını açıkladı. Elinde bir deste parayla kamera karşısına geçen Williams, "İlk hesabım 33 dolardı ve o bana 30 dolar bahşiş verdi. Bir sonraki masamın hesabı 23,18 dolardı ve bana 40 dolar bahşiş verdi. Hesaptan çok bahşiş" dedi.

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    775.900'den fazla görüntüleme toplayan Williams'ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    300 doların ABD'de pek çok kişinin maaşını oluşturduğunu hatırlatan kullanıcılar, "Bu gerçekten kârlı bir iş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aldıkları hizmetten kesinlikle memnunlar" yorumunu yaptı.

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    tiktok bahşiş
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