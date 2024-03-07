Bir vardiyada kazandığı bahşişi açıklayınca sosyal medyada gündem yarattı! Çoğu kişinin maaşı onun sadece bahşişi... "Hesaptan çok bahiş"

TikTok'ta 'jordannlolll' kullanıcı ismini kullanan Jordan Williams isimli bir kadın viral olan son gönderisinde altı saatlik vardiyasının ardından kazandığı bahşiş miktarını açıkladı. Elinde bir deste parayla kamera karşısına geçen Williams, "İlk hesabım 33 dolardı ve o bana 30 dolar bahşiş verdi. Bir sonraki masamın hesabı 23,18 dolardı ve bana 40 dolar bahşiş verdi. Hesaptan çok bahşiş" dedi.

775.900'den fazla görüntüleme toplayan Williams'ın gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

300 doların ABD'de pek çok kişinin maaşını oluşturduğunu hatırlatan kullanıcılar, "Bu gerçekten kârlı bir iş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aldıkları hizmetten kesinlikle memnunlar" yorumunu yaptı.







