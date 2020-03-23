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Birbirinden değişik iğne oyası modelleri! 2020 iğne oyası modelleri

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İğne oyası özellikle kadınların en sevdiği uğraşların başında gelir. “El emeği göz nuru” yapılan iğne oyaları genç kızların çeyizlerinin en güzel parçası olmaya devam ediyor. Üstelik ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların el emeği ürünlerini satarak ailelerine destek olduklarını hepimiz biliyoruz. Peki, ev hanımlarına kazanç kapısı olan iğne oyasında en çok kullanılan modeller neler? İşte, iğne oyası modellerine dair merak edilen bütün detaylar…

Birbirinden değişik iğne oyası modelleri! 2020 iğne oyası modelleri

İş eğitimi ve ev ekonomisi dersi alan 90’lı yıllarda öğrenci olanların çok iyi bildiği iğne işi modellerinden birbirinden farklı ürünler yapmak mümkün. Tük kültürünün geleneksel dokusunu yansıtan iğne oyası çoğunlukla tülbent ve havlu kenarlarında kullanılır. Büyük uğraş ve nazik bir şekilde yapılan iğne oyasının birçok modeli bulunuyor. İğne oyasına orta ve başlangıç seviyesindeki kişilerinde yapabileceği iğne oyası modelleri karşınızda.

İĞNE OYASI ZÜRAFA YAPIMI

1

  • Modele başlamak için başlangıç düğümünü atın.
  • Ardından ilk düğümün yanına ip üstte olacak şekilde iğneyi batın.
  • Sonrasında iğneyi ipin altından batırın ve yine iğnenin takılı olan ikili ipi sağ taraftan iğnenin altına gelecek şekilde geçirin.
  • İpi iki defa iğneye dolayın ve sağa doğru çekin. Sonrasında yavaşça iğneyi yukarıya için ve düğümü sıkıca atın.
  • Son iki işlem sonucunda iki düğüm ve bir ip oluştu. Bu şekilde oluşan ipe zürafa denir. Tüm iğne oyası modellerinde önce kumaşın kenarına bir zürafa yapılır.

İĞNE OYASI PIRPIR MODELİ

2

  • Öncelikle modele başlamak için başlangıç düğümünü atın.
  • Ardından zürafa ile başlayın. İki zürafa arasındaki mesafeyi tamamen kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
  • Pırpır modeline başlamak için altta kalan ipi başa doğru çevirerek ip iğnenin üstünde kalacak şekilde zürafanın içine iğnenizi batırın.
  • İğnede takılı olan ipi bir kez iğnenin üzerine dolayın. Aynı zürafa yapar gibi ip üzerine dolanmış olan iğneyi batırın.
  • Bu sefer ipi iğneye iki kere doladıktan sonra iğneyi çekin ve sol baş parmağınız ile ipi sıkıştırarak düğümün boyunu ayarlayın. Bir zürafa içerisine dilediğiniz kadar pırpır yapabilirsiniz.

İĞNE OYASI DAĞ MODELİ

3,

  • Öncelikle modele başlamak için başlangıç düğümünü atın.
  • Dağ modeli tamamen zürafadan oluşur. Bu nedenle dağın büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
  • İstediğiniz sayıda zürafa yaptıktan sonra modeli tersine çevirin.
  • Zürafanın ortasına battıktan sonra bir düğüm ile sıkıca bağlayın.
  • Ardından yan zürafaya geçin ve ortasına iğneyi batıp tepesine bir düğüm atın. Böylece zürafanın üzerini bir zürafa ile doldurun. Bu işleme sıra sonuna kadar devam edin.
  • Sıra sonuna gelince modeli tekrara ters çevirin. Her ters çevirme işleminde birer birer zürafa azalmış olur. Bu çevirme işlemine bir tane zürafa kalan kadar devam edin.
  • Tepedeki zürafa bitince düğüm atın ve ipi kesin.

İĞNE OYASI SİNEK KANADI MODELİ

4

  • Öncelikle modele başlamak için başlangıç düğümünü atın.
  • Sinek kanadı modeli tamamen zürafadan oluşur. Bu nedenle dağın büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
  • Son yapılan zürafanın içine geri dönüş yapın ve bunun içine ufak bir pırpır yapın.
  • Yaptığınız pırpırın içine gerin dönüş yapın ve tepesine bir düğüm atın. Bu işlemin sonunda pırpırın tepesinde yeni işlem için hazırlık yaptınız.
  • İp pırpırın tepesine bağlı iken tekrar aynı zürafanın içine batın ve ilkinden daha büyük bir pırpır yapın.
  • Bu sefer büyük olan pırpırın tepesine bir düğüm atarak kapatın ve üçüncü pırpırı oluşturarak modeli tamamlayın.

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