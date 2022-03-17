HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Birbirinden farklı ve en güzel Berat kandili mesajları! Anlamlı, ayetli ve dualı Berat Kandili mesajları ve sözleri

Birbirinden farklı ve en güzel Berat kandili mesajları! Anlamlı, ayetli ve dualı Berat Kandili mesajları ve sözleri

17.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili mesajları, bu kıymetli günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek üç ayların gelmesi ve Ramazan'ın yaklaşmasıyla Berat Kandili bugün idrak ediyor. Merak edenler için her sene olduğu gibi bu sene de dualı, ayetli, hadisli ve kısa Berat Kandili mesajlarını derledik. İşte birbirinden farklı ve en güzel 2022 Berat Kandili mesajları ve sözleri!

Birbirinden farklı ve en güzel Berat kandili mesajları! Anlamlı, ayetli ve dualı Berat Kandili mesajları ve sözleri

Berat Kandili mesajları, günahların mağfiret bulup bir senelik amellerin kaydedildiğine inanılan bu mübarek gecede sevdiklerini tebrik etmek isteyenler ve sosyal medyada paylaşmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Berat Kandili, 17 Mart 2022 tarihinde idrak ediliyor. İşte birbirinden farklı en güzel Berat Kandili mesajları...

BİRBİRİNDEN FARKLI BERAT KANDİLİ MESAJLARI!

Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla. (İbrahim 41) Berat Kandiliniz Hayırlı Olsun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar tatil mi?Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar tatil mi?
Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?
10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

O isim Survivor'a veda etti! Birleşme partisini göremedi

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.