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  4. Sakın çöpe atmayın: Meğer faydası kabuğundaymış! Bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendiriyor, toksinleri vücuttan söküp atıyor

Sakın çöpe atmayın: Meğer faydası kabuğundaymış! Bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendiriyor, toksinleri vücuttan söküp atıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.07.2024 08:00
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Yüz yıllardır şifa niyetine kullanılan sarımsak dünya genelinde sık kullanılan besinlerden biri. İçeriğinde sayısız fayda bulunduran bu önemli besin geleneksel tıpta da oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Sayısız alanda faydalı olan sarımsağın asıl faydasının kendisinde değil kabuğunda olduğu iddia ediliyor. Geçmeyen öksürüğü bitirdiği söylenen sarımsak kabuğunun bağışıklığı da zırh gibi güçlendirdiği diğer önemli faydaları arasında yer alıyor.

Sakın çöpe atmayın: Meğer faydası kabuğundaymış! Bağışıklık sistemini zırh gibi güçlendiriyor, toksinleri vücuttan söküp atıyor

Sağlık açısından birçok faydası bulunan sarımsak en doğal antibiyotik olarak biliniyor. İçinde bulunan bileşikler sayesinde pek çok alanda faydalı olan bu değerli besin yemeklere katıldığında daha lezzetli hale getiriyor. Sağlık sorunlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisiyle bilinen sarımsağın asıl faydasının kabuğunda olduğu söyleniyor.

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CİNSEL SAĞLIKTAN DİYABETE KADAR FAYDALI

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Doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, saç ve tırnak sağlığı, cinsel sağlık, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar gibi pek çok alanda inanılmaz fayda sağlıyor.

sarımsak2

Genellikle soyulup tüketilen sarımsağın dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sarımsak kabuklarının da en az sarımsağın kendisi kadar şifa barındırdığı öğrenildi. Sarımsak kabuğunun faydalarını duyanlar çöpe attıklarına bin pişman oluyor.

SARIMSAK KABUĞUNUN SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

sarımsak

  • Sayısız faydalara sahip olan sarımsak kabuklarının atılmaması gerektiği uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip. Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan quercetin; yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunur.

  • Sarımsak kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

  • İltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.

sarımsak

  • Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Vücut direncini arttırır.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saç yapısını güçlendirir.

  • Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Geçmeyen öksürük derdine son verir.

NASIL TÜKETİLİR?

çay

Sarımsak kabukları çay ya da suyu hazırlanarak tüketilebilir. Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz. Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.

SARIMSAK KABUĞU ÇAYI TARİFİ

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Sarımsakları soyun ve geride kalan kabukları tozlarından arındırmak için yıkayın. Ardından temiz bir demliğin içine koyun ve üzerine 2 bardak kadar kaynamış su ekleyin. Demliğin kapağını kapatıp üzerini bez bir örtü ile örtün. Bu şekilde 1 saat demlenmesini bekleyin. Sarımsak kabuğu suyunu günde bir çay bardağı olacak şekilde 3-4 gün ara vermeden tüketebilirsiniz.

NOT: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak
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