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Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız ikilisi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Araştırmacılar, babaların kızlarının hayatlarına ilgi gösterdiklerinde ve aktif olarak katıldıklarında, bu kızların kendilerini daha değerli hissedeceklerini ve akademik başarılara ulaşacaklarını söylüyorlar. Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız bağlarını anlatan fotoğrafları bir araya getirdik.

Birbirine çelik gibi bağlarla bağlı baba kız ikilisi!

Bir baba ile kız arasında var olan bu büyük aşkı tasvir eden resimleri sizinle paylaşıyoruz.

'Baba, doğal Afrika saçını Guinness Dünya Rekorları'na koyduğun için tebrikler. Sana kahramanım demekten gurur duyuyorum.'

1

Bu açık kalp ameliyatından sonra çekildi. Onun dövüş ruhuyla gurur duyuyorum.

2

Küçük tatlım şimdi neredeyse 3 haftalık ve babasının göğsünde uyumayı çok seviyor.

3

'Beni güzelleştireceğini söyledi. Yalan söylemedi.'

5

'Bunu yapmayı seviyoruz.'

6

'Kızım benimle televizyonu böyle izliyor!'

7

'Baba, benimle dans et!'

8

'Kızım her ne yapıyorsam bana' yardım etmekte 'kesinlikle ısrar ediyor.'

9

Kızımıza ilk omuz gezintisini yapmaya çalıştım.

10

5 haftalık bir fotoğrafını benimle yeniden oluşturdum.

11

'Kızım iyiliğe karşılık veriyor ...'

13


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