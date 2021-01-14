Birbirine yakın gözlere makyaj nasıl yapılır? En çok dikkat edilmesi gereken nokta...

Bazı temel makyaj püf noktalarını kullanarak, birbirne yakın gözlerinizi gerçekte olduklarından daha ayrı görünmelerini sağlayabilir, göz şeklinizi genişletebilir ve uzak gösterebilirsiniz.

Bu durumda kendinize sormanız gereken ilk soru, gözlerinizin yakın olup olmadığıdır? Bunu anlamak için aynaya bakmalısın. Gözünüzün dış köşesi ile şakak arasında, iç köşeyle burnunuz arasında olduğundan daha fazla boşluk olduğunu fark ederseniz, o zaman kesinlikle gözleriniz birbirine yakındır.

MUTLAKA FAR VE AYDINLATICI SÜRÜLMELİ

Birbirine yakın gözleri, birbirinden ayırmak için iç köşelere mutlaka far ve aydınlatıcı sürülmelidir. Sürmeye gözün iç köşesinden başlanır, bütün göz kapağına sürülür. Daha sonra, gözün bittiği yer belli olsun diye uzatmak için köşelere gölge uygulanır. Far gözlerin dış köşelerine sürülür. Farı güzelce dağıtmak çok önemlidir. Geçişler belli olmamalı, doğal gölge gibi durmalıdır.

KUYRUK YAPMAYI UNUTMAYIN

Eyeliner veya far, gözleri mutlaka birbirinden daha uzak tutmanın en önemli ipuçlarından bir tanesidir. Kirpik diplerine içeride boşluk bırakıp sürerseniz, gözleriniz mutlaka ayrı gözükecektir. Ama kuyruk yapmayı mutlaka unutmayın.

BİRBİRİNE YAKIN GÖZLERİ OLAN ÜNLÜLER...

Birbirine yakın gözleri olan ünlüler arasında Rachel Bilson, Miley Cyrus, Nicole Kidman, Hilary duff ve Kate Winslet gibi birçok ünlü var ve göz makyajları her zaman muhteşem görünüyor.

