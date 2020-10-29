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Birbirlerini beklerken böyle çarptılar! Düğün konvoyda beklenmedik kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Çorum'da konvoy olduğu tahmin edilen 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kentte meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Çorum’da kara yolu üzerinde seyreden bir araç tali yola dönmek için sinyalini vererek beklemeye başladı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da yavaşlayarak bekledi. Karşı yönden gelen araçların geçmesini isteyen araç, yaklaşık 15-20 saniye kadar yol üzerinde bekledi. Bu sırada güzergahı kullanan başka bir araç yavaşlarken arkadan gelen başka bir araç ise manevra yaparak durabildi.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Gelin arabasıyla birlikte düğün konvoyunda olduğu tahmin edilen 4 araç güç bela durabilirken arkadan gelen iki araç yavaşlayan diğer iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar da savrulurken yürekler ağza geldi. Kameralara yansıyan düğün konvoyundaki zincirleme kaza da kuralların ve takip mesafesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Diğer araçların kıl payı kurtulduğu kazada maddi hasar oluştu.

İHA

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