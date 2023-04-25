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Birce Akalay ile boşanması çok konuşulmuştu! Sarp Levendoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!

25.04.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Sarp Levendoğlu, sansasyonel aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Birce Akalay ile evliliği ve boşanmasıyla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Levendoğlu'nun yeni aşkı da ortaya çıktı.

Birce Akalay ile boşanması çok konuşulmuştu! Sarp Levendoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!

İlk olarak 2003 - 2004 yılları arasında yayınlanan Lise Defteri dizisiyle ekranlara çıkan Sarp Levendoğlu, özel hayatıyla da oldukça konuşuluyor. Ünlü oyuncunun şarkıcı Deniz Sipahi ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

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Sarp Levendoğlu ve Deniz Sipahi ikilisini adları daha önce de aşk iddialarıyla anılmıştı.

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Deniz Sipahi ise daha çok Eser Yenenler ile olan ilişkisiyle biliniyor.

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Snob Magazin'in haberine göre Levendoğlu - Sipahi çifti daha önce de İstanbul Moda'da el ele görüntülenmişti.

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Deniz Sipahi'nin kaykay yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmasıyla aşk belgelenmiş oldu. Ünlü şarkıcı, geçmişte Seksenler dizisinin komiseri Onur Dilber ile yaşadığı ilişki ile de gündem olmuştu.

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