Birçok kadın kapatıcı kullanırken bunlara dikkat etmiyor! Etkili sonuç için...

KAPATICILARIN RENKLERİNE GÖRE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Renk tekerleği, hangi renk kapatıcının en iyi sonucu vereceğini belirler. O zaman kapatıcıların renklerine ve nerede kullanıldıklarına bir göz atalım;

Yeşil kapatıcı: Yeşil, kırmızının renk tekerleğinin karşısındadır, bu nedenle yüzünüzdeki sivilce ve bu izlerden kalan kızarıklıkları gizlemek için mükemmeldir. Rosacea'nız (gül hastalığı) varsa, renk düzeltici yeşil bir astar, istenmeyen kızarıklığı gizlemeye yardımcı olur ve fondöteni uygulamanız için bir zemin sağlar.

Turuncu kapatıcı: Turuncu, mavinin tam tersidir. Koyu bir teniniz ve mavi halkalarınız varsa, düzensiz alt tonları gizlemeye yardımcı olur. Daha açık tenli kişiler turuncudan kaçınmalı ve bunun yerine şeftali rengi kapatıcı kullanmalıdır.