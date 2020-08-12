Birçok kadın kapatıcı kullanırken bunlara dikkat etmiyor! Etkili sonuç için...

Birinci sınıf kapatıcı kullanmak, kusursuz makyaj deneyiminin kilit noktasıdır. En iyi kapatıcılar renk değişimlerini örter, koyu alanları aydınlatır, kusurları gizler. Fondötenle birlikte kullandığınızda eşit bir cilt tonu görünümü elde edersiniz.
KAPATICI NASIL SEÇİLİR?
Kapatıcıyı, cilt tipinize ve kullanacağınız bölgeye göre seçmelisiniz.
Kuru bir cildiniz varsa, mat yüzeyli sıvı kapatıcıyı tercih etmemelisiniz. Çünkü yüzey kuruluğunu vurgulayacaktır.
Gözenekleri genişlemiş yağlı bir cildiniz varsa, kremsi veya çubuk şeklinde olan kapatıcıları kullanmayın. Bu tip kapatıcılar, gözenekleri tıkama ve büyütme eğiliminde olduklarından ve yağlı bir parlaklık verdiklerinden istediğiniz sonucu elde etmenize engel olurlar.
Küçük cilt renklenmelerinde, daha düzgün bir yüzey oluşturmak için, hafif veya orta örtücülüğe sahip bir kapatıcıyı kullanabilirsiniz.
Göz çevrenizin etrafında belirgin bir beyaz daire olmasını önlemek için, doğal cilt tonunuzdan bir veya iki ton açık olan bir kapatıcı seçtiğinizden emin olun.
KAPATICILARIN RENKLERİNE GÖRE ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Renk tekerleği, hangi renk kapatıcının en iyi sonucu vereceğini belirler. O zaman kapatıcıların renklerine ve nerede kullanıldıklarına bir göz atalım;
Yeşil kapatıcı: Yeşil, kırmızının renk tekerleğinin karşısındadır, bu nedenle yüzünüzdeki sivilce ve bu izlerden kalan kızarıklıkları gizlemek için mükemmeldir. Rosacea'nız (gül hastalığı) varsa, renk düzeltici yeşil bir astar, istenmeyen kızarıklığı gizlemeye yardımcı olur ve fondöteni uygulamanız için bir zemin sağlar.
Turuncu kapatıcı: Turuncu, mavinin tam tersidir. Koyu bir teniniz ve mavi halkalarınız varsa, düzensiz alt tonları gizlemeye yardımcı olur. Daha açık tenli kişiler turuncudan kaçınmalı ve bunun yerine şeftali rengi kapatıcı kullanmalıdır.
Pembe kapatıcı: Genellikle somon veya şeftali tonlarında olur. Kırmızı, turuncu ve sarı tonların karışımından oluşturulur. Bu renk tekerleği üzerindeki mavi, yeşil ve morun zıttı olduğundan, daha açık ten tonlarında, koyu göz halkalarını gizlemek için kullanılır.
Sarı kapatıcı: Mor tondaki tüm kusurları örtmek için kullanılır. Sarı nokta kapatıcı ile morluklar, damarlar ve göz altı halkaları gizlenebilir.
Makyaj, cildinizi gizlememeli, iyileştirmelidir! Bu nedenle kapatıcıyı, idareli bir şekilde kullanılması gereken eğlenceli bir ekstra adım olarak düşünün ve doğal yüzünüzün parlamasına izin vermeyi unutmayın.
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