Birçok kadının ortak derdi! Dış dudakların büyük ve sarkık olması...

Genital estetik ameliyatları kadınların vulva-vajina bölgesindeki doğuştan deformitelerin ve doğumda restorasyonunu sağlayan ameliyatlardır.

GENİTAL BÖLGE ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Genital bölge estetiği yapmadan önce planlama yapılır. Şikayetleri dinleyip sorunun ne olduğuna karar verdikten sonra, uygun teknik seçimlerle önerilerde bulunuyoruz. En sık olarak iç dudakların aşırı büyük olması, yağ enjeksiyonu gerektiren dış dudakların zayıflaması, vajen civarında genişlemeler veya önceki doğumlara bağlı bozulmalar görülebilir ve bunlar için operasyonlar yapılabilir. Bunların biri ya da birkaçı bir arada planlanabilir.

GENİTAL BÖLGE ESTETİĞİ İLE HANGİ SORUNLAR ÇÖZÜLÜR?

Genital bölge estetiği planlamak istenildiğinde, kadın genital bölgesinde, iç dudaklardaki aşırı büyüklükler ve sarkmaların, asimetrilerin düzeltilmesi istenebilir. Dış dudaklardaki erimeler, zayıflamalar, kötü görünüm ve hafif deri bollukları tedavi edilebilir. Vajenin genişlemesi ya da önceki doğumlardan kalan deformasyonların düzeltilmesi istenebilir. Genç yaşlarda en çok labiyumların küçültülmesi istenirken, daha ileri yaşlarda yağ enjeksiyonları ve vajina plastiler devreye girer. Bunları aynı hastada bir arada uyguladığımız da olabilmektedir.