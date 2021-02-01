Birçok kadının ortak derdi! Dış dudakların büyük ve sarkık olması...

Genital estetik ameliyatları kadınların vulva-vajina bölgesindeki doğuştan deformitelerin ve doğumda restorasyonunu sağlayan ameliyatlardır.
Genital bölge estetiği yapmadan önce planlama yapılır. Şikayetleri dinleyip sorunun ne olduğuna karar verdikten sonra, uygun teknik seçimlerle önerilerde bulunuyoruz. En sık olarak iç dudakların aşırı büyük olması, yağ enjeksiyonu gerektiren dış dudakların zayıflaması, vajen civarında genişlemeler veya önceki doğumlara bağlı bozulmalar görülebilir ve bunlar için operasyonlar yapılabilir. Bunların biri ya da birkaçı bir arada planlanabilir.
Genital bölge estetiği planlamak istenildiğinde, kadın genital bölgesinde, iç dudaklardaki aşırı büyüklükler ve sarkmaların, asimetrilerin düzeltilmesi istenebilir. Dış dudaklardaki erimeler, zayıflamalar, kötü görünüm ve hafif deri bollukları tedavi edilebilir. Vajenin genişlemesi ya da önceki doğumlardan kalan deformasyonların düzeltilmesi istenebilir. Genç yaşlarda en çok labiyumların küçültülmesi istenirken, daha ileri yaşlarda yağ enjeksiyonları ve vajina plastiler devreye girer. Bunları aynı hastada bir arada uyguladığımız da olabilmektedir.
Cinsel olgunluk çağına ulaşmış herkes genital bölge estetiği yaptırabilir. 18 yaşın altında olan kişilerde görülen anormal deforme durumlarında, aileden onay isteyerek girişimde bulunabiliyoruz.
Özellikle genç kızlarda iç dudakların aşırı büyük olması ve sarkması çok sık rastlanılan bir şikayet nedenidir. İlerleyen yıllarda da vajenin etrafında olan bazı deformasyonlar, genişleme ya da doğumlardan kalan izler, menopoza doğru olan hastalarda dış dudakların zayıflaması gibi durumlar görülebilir. Hastanın yaşına ve durumuna göre genital bölge estetiği planlanmaktadır.
Genital bölge estetiği yaptırırken mutlaka iyice araştırma yapılmalı ve çok tecrübeli bir hekim seçilmelidir. Çünkü özellikle kadında genital bölge estetiği ülkemizde hala fazla bilinmemektedir. Henüz üniversitelerdeki ya da devlet hastanelerindeki asistanlara verilmediği ve çok konuşulan bir bölge olmadığı için, istenmeyen estetik sonuçların ortaya çıktığı ameliyatlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu yüzden hastanın mutsuz olmaması adına seçim yaparken son derece dikkatli olması gerekmektedir.
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