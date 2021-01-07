KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Birçok kadının sorunu vajinismus! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Birçok kadının sorunu vajinismus! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vajinismus, kadınlarda görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Bilinç dışı kaygı ve korkular sebebiyle, cinselliğin acı verici olacağına dair ya da ilk cinsel birleşmede kanamanın çok fazla olacağına dair korkular nedeniyle, kadının kaslarının istemsizce sürekli kasılmasıyla penisin vajinaya girememesi durumudur.

Bazı kadınlar için vajinal kaslar, vajinal penetrasyon girişiminde bulunduklarında istemsiz veya sürekli olarak kasılır. Bu, kasılmalar cinsel ilişkiyi engelleyebilir veya çok acı verici hale getirebilir. Uzmanlar tam olarak kaç kadının vajinismusa sahip olduğunu bilmiyorlar, ancak bu durumun nadir olduğu düşünülüyor.

VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vajinismus problemi yaşama riski yüksek olan kadınlar, genellikle kontrolcü, kendi bedenleriyle ilgili fazla hassas, bedenine dışarıdan yerleşecek bir objeyle ilgili aşırı kaygılı tepkiler verebilirler. Fakat bu kadınlarda genel olarak cinsel isteğin fazla olduğu görülür. Aynı şekilde cinsel birleşmeyle ilgili korku ve kaygılar da fazladır.

Çiftin genellikle evlenmeden önce sevişme hayatına sahip olmasına rağmen, kadın hep evlendikten sonra cinsel birleşme olması gerektiğini söyler. Cinsel birlikteliği sürekli erteler. Evlendikten sonra ilk gecede ise cinselliği reddederek birleşmeyi ertelemeye devam eder. Bunun sebebi yaşanan korku ve kaygılardır. Bunlar vajinismus belirtilerindendir.

Vajinal kasların istem dışı kasılması vajinismusun birincil semptomudur ancak durumun şiddeti kadınlara göre değişir. Her durumda vajinanın daralması içeri girmeyi zorlaştırır veya imkansız hale getirir.

Vajinismusunuz varsa vajinal kaslarınızın kasılmalarını yönetemez veya durduramazsınız.

Vajinismusun, vajinal penetrasyon korkusu ve penetrasyonla ilgili azalmış cinsel istek gibi ek semptomları olabilir.

VAJİNİSMUS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kadın herhangi bir eş reddi içerisinde değilse, başka psikiyatrik rahatsızlığı yoksa, ailelerle birlikte yaşama durumuna son verilebiliyorsa ve bu koşullar altında cinsel terapiye devam etmek istiyorsa, o zaman ilk yapılan şey cinsel bilgilendirmedir.

Kadının kendi bedenini keşfetmesi çok önemlidir, bunun için yüreklendirilir. Daha sonra nefes ve gevşeme egzersizleri uygulanır. Vajinanın ağzında büyüme, klitoral bölgenin şişmesi, vajinada ıslanma gibi uyarılma belirtilerini fark etmesi ve bunların nasıl tetiklendiğini öğrenmesi lazımdır. Çünkü uyarılma gerçekleşmeyen bir vajinada cinsel ilişki ağrılı ve acılı olabilir.

Bu aşamalardan sonra vajinal giriş ve dokunma egzersizleri yapılmaktadır. İlk etapta kas - gevşet egzersiziyle beraber, en küçük boydaki mumun giriş egzersizi yapılır. Kadın içeri doğru bir objeyi itebildiği gördüğünde bundan sonrasını da ister.

VAJİNİSMUS İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?

Çift, cinsel ilişki denemesi yapmadan önce sorun olup olmadığını bilemez. Bu sorunun oluşmasında çift uzun bir süre geçirir. Bahanelerle sürekli cinsel birleşme ertelenir.

Erkek kendini reddedilmiş hisseder. Bunun psikolojik bir sorun olduğunu öğrenene kadar, kadının kendisini isteyip istemediğinden ve doğru eşi seçip seçmediğinden emin olamaz ve dolayısıyla duygular tepkiler vermeye başlar. Eşini sorgular, ona güvenmekte tereddüt eder ve bir takım tartışmalar yaşanır.

VAJİNİSMUSA UYGUN OLMAYAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI NELERDİR?

Kadın, vajinismus olmasından şüphelendikten sonra, ilk başvurduğu uzman kadın doğum uzmanıdır. Muayeneyi engeller, kaygılı tepkiler verebilir. Eğer bu konuda bilgisi olan bir doktora denk geldiyse, sorunun fizyolojik değil, psikolojik olduğunu söyler.

Fakat bazen vajina zarını operasyonla aldıktan sonra vajinismusun ortadan kalkacağını ifade eden doktorlar da vardır. Görüyoruz ki bu kesinlikle çözüm değildir. Çünkü orada girişi engelleyen vajinal zar değil, pubis kaslarıdır.

Alkol, uyuşturucuya yönlendiren arkadaşlar olabilir. Vajinismus, herhangi bir madde etkisi altındayken de kaslar kasılmaya devam eder. Bu bir çözüm değil, hüsrandır.

Uyuşturucu ya da kayganlaştırıcı jel ile denendiği takdirde de çözüm olmaz.

Bazen hipnoz kullanılmaktadır. Fakat yeni psikolojik akımlar, hipnoz etkisi altındayken tam bir tedavi olmayacağını söyler. Hasta bilinçli bir şekilde tedaviyi uygulamalı ve kontrolü elinde tutmalıdır. Ancak bu şekilde tam olarak iyileşebilir.

VAJİNİSMUS TEDAVİNİN ARDINDAN TEKRAR ORTAYA ÇIKAR MI?

Vajinismus, tedavinin ardından ortaya çıkmaz. Fakat evliliğin ciddi anlamda sarsılacak bir olay, tecavüze uğranması gibi çok ekstrem durumlarda, ikinci vajinismus ortaya çıkabilir.

Ama 12 seanslık bir vajinismus tedavisi tam anlamıyla gerçekleştiyse, ancak bir travmayla yeniden yaşanabilir. Burada uygulanacak tedavi vajinismus tedavisi değil, travma tedavisidir.

VAJİNİSMUSUN PSİKOLOJİK SEBEPLERİ NELERDİR?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Öğrenenler uygulamaya başladı bile!Öğrenenler uygulamaya başladı bile!
Dudak çatlamaları nasıl iyileşir?Dudak çatlamaları nasıl iyileşir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Herkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyor

Herkes artık bunu kullanıyor! Kısa sürede bembeyaz yapıyor

Bugün burçları neler bekliyor?

Bugün burçları neler bekliyor?

Satın alınanlar el yakıyor! Vazelinle karıştırın ve sürün

Satın alınanlar el yakıyor! Vazelinle karıştırın ve sürün

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

Kuralları gelinlik seçimiyle yıkmaya başlamış! Meğer önü lekeli...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

1 Ocak 2021 Cuma günlük ve yıllık burç yorumları!

Makyajını silince gerçek göründü

Makyajını silince gerçek göründü

Diğer Haberler

Vajina daraltma operasyonuyla güven kazanılıyor! Orgazma ulaşırken...

Bu yöntem sayesinde orgazma ulaşmak daha kolay

Aklınıza bile gelmezdi! Regl düzensizliğinin nedeni bu olabilir!

Aklınıza bile gelmezdi! Regl düzensizliğinin nedeni bu olabilir!

Öğrenenler uygulamaya başladı bile! Nasıl hamile kalacağına dair çiftler için 8 ipucu!

Öğrenenler uygulamaya başladı bile!

Bu belirtiler varsa dikkat! Hamilelik dönemindeki sık idrara çıkma normal mi?

Bu belirtiler varsa dikkat! Hamilelik dönemindeki sık idrara çıkma normal mi?

Hamilelik dönemindeki bulantı ve kusma nasıl önlenir?

Hamilelik dönemindeki bulantı ve kusma nasıl önlenir?

Hamilelik dönemindeki bulantı ve kusmanın sebepleri nelerdir?

Hamilelik dönemindeki bulantı ve kusmanın sebepleri nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.