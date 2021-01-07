Birçok kadının sorunu vajinismus! Evlenmeden önce sevişme hayatına sahipse...

Bazı kadınlar için vajinal kaslar, vajinal penetrasyon girişiminde bulunduklarında istemsiz veya sürekli olarak kasılır. Bu, kasılmalar cinsel ilişkiyi engelleyebilir veya çok acı verici hale getirebilir. Uzmanlar tam olarak kaç kadının vajinismusa sahip olduğunu bilmiyorlar, ancak bu durumun nadir olduğu düşünülüyor. VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR? Vajinismus problemi yaşama riski yüksek olan kadınlar, genellikle kontrolcü, kendi bedenleriyle ilgili fazla hassas, bedenine dışarıdan yerleşecek bir objeyle ilgili aşırı kaygılı tepkiler verebilirler. Fakat bu kadınlarda genel olarak cinsel isteğin fazla olduğu görülür. Aynı şekilde cinsel birleşmeyle ilgili korku ve kaygılar da fazladır. Çiftin genellikle evlenmeden önce sevişme hayatına sahip olmasına rağmen, kadın hep evlendikten sonra cinsel birleşme olması gerektiğini söyler. Cinsel birlikteliği sürekli erteler. Evlendikten sonra ilk gecede ise cinselliği reddederek birleşmeyi ertelemeye devam eder. Bunun sebebi yaşanan korku ve kaygılardır. Bunlar vajinismus belirtilerindendir.

Vajinal kasların istem dışı kasılması vajinismusun birincil semptomudur ancak durumun şiddeti kadınlara göre değişir. Her durumda vajinanın daralması içeri girmeyi zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Vajinismusunuz varsa vajinal kaslarınızın kasılmalarını yönetemez veya durduramazsınız. Vajinismusun, vajinal penetrasyon korkusu ve penetrasyonla ilgili azalmış cinsel istek gibi ek semptomları olabilir. VAJİNİSMUS NASIL TEDAVİ EDİLİR? Kadın herhangi bir eş reddi içerisinde değilse, başka psikiyatrik rahatsızlığı yoksa, ailelerle birlikte yaşama durumuna son verilebiliyorsa ve bu koşullar altında cinsel terapiye devam etmek istiyorsa, o zaman ilk yapılan şey cinsel bilgilendirmedir. Kadının kendi bedenini keşfetmesi çok önemlidir, bunun için yüreklendirilir. Daha sonra nefes ve gevşeme egzersizleri uygulanır. Vajinanın ağzında büyüme, klitoral bölgenin şişmesi, vajinada ıslanma gibi uyarılma belirtilerini fark etmesi ve bunların nasıl tetiklendiğini öğrenmesi lazımdır. Çünkü uyarılma gerçekleşmeyen bir vajinada cinsel ilişki ağrılı ve acılı olabilir.

Bu aşamalardan sonra vajinal giriş ve dokunma egzersizleri yapılmaktadır. İlk etapta kas - gevşet egzersiziyle beraber, en küçük boydaki mumun giriş egzersizi yapılır. Kadın içeri doğru bir objeyi itebildiği gördüğünde bundan sonrasını da ister. VAJİNİSMUS İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER? Çift, cinsel ilişki denemesi yapmadan önce sorun olup olmadığını bilemez. Bu sorunun oluşmasında çift uzun bir süre geçirir. Bahanelerle sürekli cinsel birleşme ertelenir. Erkek kendini reddedilmiş hisseder. Bunun psikolojik bir sorun olduğunu öğrenene kadar, kadının kendisini isteyip istemediğinden ve doğru eşi seçip seçmediğinden emin olamaz ve dolayısıyla duygular tepkiler vermeye başlar. Eşini sorgular, ona güvenmekte tereddüt eder ve bir takım tartışmalar yaşanır. VAJİNİSMUSA UYGUN OLMAYAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI NELERDİR? Kadın, vajinismus olmasından şüphelendikten sonra, ilk başvurduğu uzman kadın doğum uzmanıdır. Muayeneyi engeller, kaygılı tepkiler verebilir. Eğer bu konuda bilgisi olan bir doktora denk geldiyse, sorunun fizyolojik değil, psikolojik olduğunu söyler. Fakat bazen vajina zarını operasyonla aldıktan sonra vajinismusun ortadan kalkacağını ifade eden doktorlar da vardır. Görüyoruz ki bu kesinlikle çözüm değildir. Çünkü orada girişi engelleyen vajinal zar değil, pubis kaslarıdır.