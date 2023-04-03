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Birçok kişi ölmeden tatmak isteyecek! Nesli tükenmişti, DNA'sı kullanılarak yapıldı... "Proteini tam anlamıyla 5 bin yaşında"

03.04.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soyu tükenmiş bir yünlü mamutun DNA'sı kullanılarak dev bir köfte yapıldı. Avustralyalı bir şirket tarafından yapılan köfte görenleri şaşkına çevirirken, şirket birçok kişinin ölmeden tatmak isteyeceği köfteyi gerçek et için daha sürdürülebilir bir alternatif olarak nitelendirdi. Şirketin kurucusu, "Bu köftenin proteini tam anlamıyla 5 bin yıllık. Onu çok uzun zamandır görmemiştik." ifadelerini kullandı.

Birçok kişi ölmeden tatmak isteyecek! Nesli tükenmişti, DNA'sı kullanılarak yapıldı... "Proteini tam anlamıyla 5 bin yaşında"

Yapay et, sentetik et, laboratuvar eti veya kültürlenmiş et... Her ne derseniz deyin, gelecekte bu tür etlerin revaçta olacağına dair bir öngörüsü olan çok sayıda insan var. Reuters'ın haberine göre ise Hollanda'da nesli tükenmiş mamutun DNA'sı kullanılarak dev bir köfte yapıldı. Teknik olarak proteinin 5 bin yaşında olduğu ifade edilen bu köfteyi birçok kişi ölmeden tatmak isteyebilir...

MAMUT DNA'SI KULLANARAK KÖFTE YAPTILAR!

Habere göre, soyu tükenmiş bir yünlü mamutun DNA'sı kullanılarak elde edilen etten yapılan dev bir köfte, Hollanda'daki bilim müzesi Nemo'da sergilendi.

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Köfte, Avustralyalı bir şirket tarafından üretildi ve şirket (bunun bir 1 Nisan şakası olmadığına dair söz vererek) insanların kültürlenmiş et hakkında konuşmasını istediğini söyleyip, bunu gerçek et için daha sürdürülebilir bir alternatif olarak nitelendirdi.

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"TAMAMEN FARKLI BİR ŞEY YARATMAK İSTEDİK"

Şirketin kurucusu Tim Noakesmith verdiği demeçte, "Şu anda elde edebileceğiniz her şeyden tamamen farklı bir şey yaratmak istedik" dedi. Noakesmith, mamutu seçmelerinin bir diğer nedeninin de bilim insanlarının bu hayvanın neslinin tükenmesine iklim değişikliğinin neden olduğuna inanmaları olduğunu ekledi.

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Köfte, miyoglobin adı verilen tekil bir mamut geninin yerleştirildiği koyun hücrelerinden yapıldı. Şirketin Baş Bilimsel Sorumlusu James Ryall ise "Et söz konusu olduğunda miyoglobin aroma, renk ve tattan sorumludur" dedi.

Şirket tarafından elde edilen mamut DNA dizisinde birkaç boşluk olduğu için, diziyi tamamlamak üzere Afrika fili DNA'sı eklendi.

"BU KÖFTENİN PROTEİNİ KELİMENİN TAM ANLAMIYLA 5 BİN YAŞINDA"

Noakesmith, "Bu köftenin proteini kelimenin tam anlamıyla 5 bin yaşında. Onu çok uzun zamandır görmemiştik. Bu da onu sıkı testlerden geçirmek istediğimiz anlamına geliyor ki bu, piyasaya sunduğumuz her ürün için yapacağımız bir şey" dedi.

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Şirketin kültürlenmiş eti, gıda olarak bu tür etlerin henüz düzenlenmediği bir pazar olan Avrupa Birliği'nde haritaya koymayı umduğu bildirildi.

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