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Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.02.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Cildinizin ihtiyaçlarını karşılayan fondöten seçmek gerçek bir zorluk olabilir. Fondöten sayısız ton ve formülde, size rüya gibi, kusursuz bir cildi sunarken, yanlış yaparsanız tam tersi bir etkiye neden olan kullanılması en zor makyaj ürünüdür. Peki doğru fondöteni nasıl bulacaksınız? Sizi yüzünüzde maske varmış gibi gösteren yanlış ürünlere son verin

Biraz araştırma ve cildinizi doğru anladığınızda, maske takmış gibi görünmeden doğru olanı elde edeceksiniz. Görünüşte doğal mükemmelliğe sahip olmak için can atıyorsanız doğru fondöteni bulmak şu anki göreviniz olmalıdır.

DOĞRU FONDÖTEN NASIL SEÇİLİR?

Temel makyajınızın amacı, cildinizin en iyi şekilde görünmesine yardımcı olmak ve yüzünüzde ürün katmanları varmış gibi görünmemektir. İşte makyajınızı güzelleştirmek için yapabilecekleriniz!

CİLT TİPİNİZİ ANLAYIN

Mükemmel fondöten formülünü seçmenize yardımcı olacak belki de en önemli adım budur. Size en uygun formülü seçmek için cildinizin ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamalısınız.

Yağlı cilt

Yağlı cildiniz varsa, pudra fondöten veya yağsız bir sıvı kullanın. Bunlar yağı emen ve pürüzsüz, mat bir görünüm sağlayan tozlar içerir. Mineral fondötenler yağlı ciltlerde de işe yarar çünkü kuru partiküller nemi emer ve aynı zamanda parlamayı önler.

Kuru cilt

Kuru cilde sahip biriyseniz, nemlendirici bir pudra fondöten, sıvı veya çubuk fondöten seçin. Bunlar, cilde nem veren ve mükemmel kapatıcılık sağlayan kremsi bir kıvama sahiptir.

Karma cilt

Cildiniz bir yerde yağlıyken diğerlerinde kuruysa, kendinizi sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz. Karma ciltler için doğru fondöten nasıl seçilir? Formülleri stratejik olarak karıştırmayı ve eşleştirmeyi deneyin ve yumuşatıcı veya yağ açısından zengin olacak şekilde formüle edilmiş fondötenlerden kaçının.

Hassas cilt

Akneye eğilimli ve hassas ciltlerle mücadele ediyorsanız doğru fondöten rengini nasıl bulabilirsiniz? Alkol ve koku gibi cildinizi tahriş edebilecek belirli bileşenlerden kaçınmak en iyisidir.

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CİLT TONUNA UYAN FONDÖTEN NASIL SEÇİLİR?

Cilt tonunuza uyan doğru fondöten nasıl seçilir? Bir fondötenin cildinize uygun olup olmadığını test etmek için en iyi yer boynunuz veya çene çizginizdir. Doğru renk tonu ten renginize kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve sizi küllü ya da korkunç görüntüde bırakmaz. Cildinizde beyazımsı bir leke bırakıyorsa veya sizi daha koyu gösteriyorsa, o zaman yanlış seçimdir. Yaz ve kış için iki farklı rengi karıştırmaktan korkmayın. Bu aynı zamanda cilt tonunuz yıl boyunca değişeceği ve yüzünüzün farklı bölgelerinde de değişeceği için işe yarar.

Şüphe duyduğunuzda, biraz daha koyu olanı tercih edin çünkü daha açık olmak neredeyse her zaman yapay ve kireçli görünür.

ALT TONUNUZU TANIYIN

Öncelikle cilt alt tonunun cilt rengiyle hiçbir alakası olmadığını söylemek lazım. Cilt alt tonu; sıcak, soğuk ve nötr olmak üzere 3'e ayrılır. Nötr en az rastlanan türüdür, bu sebeple cilt alt tonu genellikle sıcak veya soğuk olarak tanımlanır.

Cilt alt tonunu belirlemede kullanılan en basit yöntem, damar kontrolü. Gün ışığında bileğinizdeki damarlarınızı kontrol ediyorsunuz; damarlarınız mavi görünüyorsa soğuk, yeşil görünüyorsa sıcak alt tona sahip olduğunuz anlamına geliyor. Hem yeşil, hem maviyse de nötr alt tonu demektir.

Cildinizin alt tonunu belirledikten sonra, fondöteniniz için alışveriş yapmak daha kolay olacak ve sonunda en güzel olanı seçeceksiniz. Bazı fondötenler sıcak tonlu ve soğuk tonlu etiketlerle satılır.

BİRKAÇ İPUCU!

İster yuvarlak fondöten fırçası ister makyaj süngeri olsun, doğru uygulama araçlarını seçin. Sorunsuz ve zahmetsiz bir sonuç için yüksek kaliteli aletler satın alın.
Sır hazırlıkta yatıyor! Cilt tipiniz ne olursa olsun, nemlendirme anahtardır ve yüzünüzün gün boyunca muhteşem görünmesini ve hissetmesini istiyorsanız bir astar kullanmak zorunludur.
Çok fazla fondöten kullanmayın. Cildinizin eşitlenmesi gereken kısımlarına az miktarda uygulayın bu size daha doğal bir görünüm kazandıracaktır.

FONDÖTEN NASIL SÜRÜLÜR?

Doğru fondöten sürmenin aslında birkaç tane yolu vardır.

Kapatıcı, fondöten süngeriyle sürülür. Kapatıcı her makyajda T bölgesine uygulanır, bu aydınlık bizi genç ve dinamik gösterir. Tüm yüze de bu uygulama nemli bir sünger yardımıyla yapılabilir.

Stick gibi kalın bir ürün sürülecekse süngerle sürülür. Süngerin de nemli olması, fondötenin yüze dağılmasını ve leke yapmamasını sağlar.

Sıvı fondötenlerde sünger kullanılmaz. Dolayısıyla bir fırça yardımıyla sürmek daha uygun olacaktır. Elle sürülürse hem israf edilir hem de yüzde dalga bırakılır. Ürünü iyi sürmek ve doğru uygulamak için fırça kullanılmasını tavsiye ederim.

Biraz fondöten fırçaya sürülür, uygulanmak istenen bölgeye bırakılır ve yuvarlak daireler çizerek yüzün geri kalan kısmına sürülür.

Sürülen fondöteni fazla bulursanız, sünger yardımıyla fazlasını alabilirsiniz.

Doğru fondöten sürülmek isteniyorsa, malzemelerin doğru olması lazımdır. Sünger ve fırça yardımıyla uygulanmalıdır.

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