Birçok kişi yanlış yapıyor... Kusursuz fondöten sürmenin ilk adımı buymuş! Test etmek için en iyi yer...

Biraz araştırma ve cildinizi doğru anladığınızda, maske takmış gibi görünmeden doğru olanı elde edeceksiniz. Görünüşte doğal mükemmelliğe sahip olmak için can atıyorsanız doğru fondöteni bulmak şu anki göreviniz olmalıdır. DOĞRU FONDÖTEN NASIL SEÇİLİR? Temel makyajınızın amacı, cildinizin en iyi şekilde görünmesine yardımcı olmak ve yüzünüzde ürün katmanları varmış gibi görünmemektir. İşte makyajınızı güzelleştirmek için yapabilecekleriniz! CİLT TİPİNİZİ ANLAYIN Mükemmel fondöten formülünü seçmenize yardımcı olacak belki de en önemli adım budur. Size en uygun formülü seçmek için cildinizin ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamalısınız. Yağlı cilt Yağlı cildiniz varsa, pudra fondöten veya yağsız bir sıvı kullanın. Bunlar yağı emen ve pürüzsüz, mat bir görünüm sağlayan tozlar içerir. Mineral fondötenler yağlı ciltlerde de işe yarar çünkü kuru partiküller nemi emer ve aynı zamanda parlamayı önler. Kuru cilt Kuru cilde sahip biriyseniz, nemlendirici bir pudra fondöten, sıvı veya çubuk fondöten seçin. Bunlar, cilde nem veren ve mükemmel kapatıcılık sağlayan kremsi bir kıvama sahiptir.

Karma cilt Cildiniz bir yerde yağlıyken diğerlerinde kuruysa, kendinizi sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz. Karma ciltler için doğru fondöten nasıl seçilir? Formülleri stratejik olarak karıştırmayı ve eşleştirmeyi deneyin ve yumuşatıcı veya yağ açısından zengin olacak şekilde formüle edilmiş fondötenlerden kaçının. Hassas cilt Akneye eğilimli ve hassas ciltlerle mücadele ediyorsanız doğru fondöten rengini nasıl bulabilirsiniz? Alkol ve koku gibi cildinizi tahriş edebilecek belirli bileşenlerden kaçınmak en iyisidir. CİLT TONUNA UYAN FONDÖTEN NASIL SEÇİLİR? Cilt tonunuza uyan doğru fondöten nasıl seçilir? Bir fondötenin cildinize uygun olup olmadığını test etmek için en iyi yer boynunuz veya çene çizginizdir. Doğru renk tonu ten renginize kusursuz bir şekilde uyum sağlar ve sizi küllü ya da korkunç görüntüde bırakmaz. Cildinizde beyazımsı bir leke bırakıyorsa veya sizi daha koyu gösteriyorsa, o zaman yanlış seçimdir. Yaz ve kış için iki farklı rengi karıştırmaktan korkmayın. Bu aynı zamanda cilt tonunuz yıl boyunca değişeceği ve yüzünüzün farklı bölgelerinde de değişeceği için işe yarar.