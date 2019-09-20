Birinin size aşık olabileceğini gösteren 9 psikolojik sebep

Yıllar boyunca neden 'çift' leştiğimize dair birçok araştırma yapıldı ve bu araştırmalarda kullanılan kültürel normlar ve farklılar fazlasıyla kutuplaşmalara neden oldu.

Yine de çok sayıda bilim dalı insanların neden bir anda garip bir şekilde birbirlerine aşık olduklarını tam olarak bulamadı. Binlerce psikolojik araştırma sonrası ortak karara varılan aşk noktasını bir araya getirdik. Ancak unutmayın, bu konuda ne kadar çok araştırma yapılsa da kafalarda hala bir o kadar soru işareti var.

İşte insanların birbirine aşık olmasının arkasındaki 9 psikolojik neden.



