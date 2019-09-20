KADIN

Birinin size aşık olabileceğini gösteren 9 psikolojik sebep

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 20.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Aşkın kimyası hakkında anlamadığımız çok şey var. Toplumsal ve sosyal yapıların dışında psikolojik olarak da bir sırrı olduğuna eminiz.

Yıllar boyunca neden 'çift' leştiğimize dair birçok araştırma yapıldı ve bu araştırmalarda kullanılan kültürel normlar ve farklılar fazlasıyla kutuplaşmalara neden oldu.

Yine de çok sayıda bilim dalı insanların neden bir anda garip bir şekilde birbirlerine aşık olduklarını tam olarak bulamadı. Binlerce psikolojik araştırma sonrası ortak karara varılan aşk noktasını bir araya getirdik. Ancak unutmayın, bu konuda ne kadar çok araştırma yapılsa da kafalarda hala bir o kadar soru işareti var.

İşte insanların birbirine aşık olmasının arkasındaki 9 psikolojik neden.


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Anahtar Kelimeler:
aşk Aşkın kimyası

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