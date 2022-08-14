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Birisinin yaşı 8, diğerinin 9... Tüfekle oyun feci sonla bitti!

14.08.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta kan donduran bir olay yaşandı. 9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 8 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu. Elbistan ilçesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İşte haberin detayları...

Birisinin yaşı 8, diğerinin 9... Tüfekle oyun feci sonla bitti!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 8 yaşındaki Alaattin Kaya, av tüfeğiyle oyun oynayan 9 yaşındaki kuzeni B.E. tarafından başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.E., evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile oyun oynadığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar ise kuzeni Alaattin Kaya'nın başına isabet etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Küçük Alaattin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş tüfek
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