Birkaç basit adımla çok kolay: Evde manikür nasıl yapılır?

Özellikle tırnaklarda meydana gelen şekil bozuklukları, kış aylarında çatlama ve kuruma, tırnak etlerinin belirginleşmesi gibi durumlarda eller maniküre ihtiyaç duymaktadır. Üstelik el bakımını evde yapmak da sanıldığından çok daha kolaydır. Siz de evde manikür nasıl yapılır merak ediyorsanız, konu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Pürüzsüzleştirmek İçin Törpüleyin Eğer tırnaklarınız uzunsa ucundan bir miktar kesebilirsiniz fakat yeni kesilmiş bir tırnağı törpülemek katmanlara ayrılmasına sebep olabileceği için mümkünse bu işlemi daha önce gerçekleştirin. Devamında tırnaklarınızı mümkünse kâğıt ya da seramik bir törpü ile tek bir yöne doğru törpüleyin. Metal törpüler daha sert olduğu için tırnaklarınıza zarar verebilir. İleri geri törpüleme işlemiyse tırnakta katmanlara ayrılmalara neden olabilir. Tırnak Etlerinizi Geriye Doğru İtin Tırnak etrafındaki ölü deriler, tırnaklarınızı korumak için orada bulunmaktadır. Bu deriyi kesmek sizi hem mikroplara karşı savunmasız hale getirir hem de tırnaklarınızın sağlıksız uzamasına sebep olabilir. Üstelik yumuşak tırnak çevresi derisi, kesildikçe sertleşip daha baş edilemez bir hale gelerek, kısır bir döngüye sebep olur. Doğru bir manikür için tırnak etlerini kesmek yerine, bu işlem için geliştirilmiş özel bir jel ve ahşap çubuklar ile geriye doğru itmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun için dilerseniz şu işlemi uygulayabilirsiniz; vazelin veya yumuşatıcı bir kreminizi portakal çubuğu ile tırnak diplerinize sürün. Bu, tırnağın daha hızlı bir şekilde yumuşamasını sağlar. Daha sonra ellerinizin girebileceği bir kaba ılık su doldurun ve ellerinizi içeride 5 dakika bekletin. Elinizi sudan çıkardıktan sonra yine portakal çubuğu ile ölü deriyi hafifçe itin.

Tırnak Temizliğine Önem Verin Eğer oje kullanacaksanız, kesinlikle bir oje çıkarıcı ile tırnaklarınızı iyice temizleyerek devam edin. Tırnaklarınızda oje bulunmasa bile oje çıkarıcı ile tırnak yüzeyindeki yağı temizlediğiniz zaman, yeni süreceğiniz ojenin daha uzun süre dayandığını görebilirsiniz. Oje çıkarıcınızın yapısında tırnak ve çevresindeki deriye zarar vermeyen maddeler olduğuna emin olun. Özellikle yoğun kimyasal bulunduran ojeler tırnaklarınızın solmasına ve güçsüzleşmesine sebep olabilir. Koruyucu Cila Sürün Evde manikür yapımı sonrasında manikürünüzün süresini artırmak hem de ojelerinizin uç kısımdan soyulmadan ilk günkü gibi parlamasını sağlayabilmek için, ojenin üzerine mutlaka bir koruyucu cila sürün. Fakat tüm çabalarınızın boşa gitmemesi için, cila sürme işine geçmeden önce ojelerinizin iyice kuruduğundan mutlaka emin olun. Son Dokunuşlar · Gün içinde kullandığınız nemlendirici kremi manikür sonrasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yöntem, tırnaklarınızın daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

· Oje sürmeyi seviyorsanız manikür işleminden sonra parlatıcı ya da dilediğiniz bir ojeyi sürebilir, daha bakımlı tırnaklara sahip olabilirsiniz.

· Manikür uygulamasını düzenli şekilde yaparsanız, tırnaklarda oluşan etleri de azaltabilirsiniz.

· Bahsettiğimiz tüm bu işlemleri pedikür için de uygulayabilirsiniz. Yalnızca pedikür yaparken ayak için üretilmiş bir tırnak makası kullanmanızı tavsiye ederiz. Evde manikür pedikür yapımı işte bu kadar kolaydır!

Manikür Suyunun Faydaları Manikür sağlıklı ve güzel ellerin en büyük yardımcısıdır. Manikürün en büyük yardımcısı da şüphesiz manikür suyudur. Manikür suyu, tırnak sağlığı ve tırnak çevresi için çok önemlidir. Bu nedenle içerisine eklenecek malzemelerin doğru şekilde seçilmesi ve doğal içeriklere sahip olması gerekmektedir. Kaliteli ve doğal içeriklerle hazırlanan manikür suyu manikürün etkisini artırır, uygulamasını kolaylaştırır, tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar ve tırnak problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Üstelik bu su ayaklar için de yani pedikür işlemi için de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Manikür suyu hazırlarken kullanabileceğiniz maddelerle tırnaklarınızın sorunlarını giderebilir, rengini açabilir, yumuşatabilir, tırnaklarınızı ve tırnak çevresini besleyebilir, tırnak hassasiyetini giderebilir, kırılmaya meyilli tırnaklarınızı güçlendirebilir, tırnak mantarı oluşumlarının önüne geçebilir ve tırnaklarınızı güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak, tırnakları manikür işleminin olumsuz etkilerine karşı koruyabilirsiniz.