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Birleşik Metal İş Genel Başkanı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 21:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamayan işlere destek eyleminde yapılan basın açıklamasında yaşanan tartışma sırasında polis ekipleri işçilere müdahale etti.

Eskişehir’de, yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamayan işlere destek eyleminde yapılan basın açıklamasında yaşanan tartışma sırasında polis ekipleri işçilere müdahale etti. Biber gazıyla müdahale edilen eylemde, aralarında Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Zeytinoğlu fabrikalarında çalışan ve yaklaşık 4 ay önce kapanan fabrikanın işçileri, hem 4 aylık paralarını hem de tazminatlarını alamadı. Üniversite Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurup, yaklaşık 2 gün önce açlık grevine başlayan işçiler, basın açıklaması yapmak istedi. Saat 10.00 sıralarında işçilere destek amaçlı yapılan basın açıklaması öncesi, Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da alana geldi. Polis ekipleri, işçilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu, yerlerinden ayrılmayan işçileri gözaltına aldı. İşçi olmayıp eyleme destek veren kişilerle birlikte yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.

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