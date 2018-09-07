Birlikte geçen 10 mutlu yıl boşanmayla sona erdi! Peki bu nasıl oluyor? Genç kadının hikayesinden çok şey öğreneceksiniz

Bu makalede bazı değerli fikirleri öğrenebileceğinizi düşünüyoruz.

10 yıllık ilişkisine son veren kadın bakın artık hayata nasıl bakıyor?

1 / 9 Evlenmeden önce, geleceği konuştuk ve evlendiğim adamı tanıdığımı düşündüm. Benim adım Eugene ve 30 yaşındayım. Mayıs ayında, hayatımın 1 / 3'ünü geçirdiğim kocamdan ayrılmak için acı verici ama gerekli bir karar vermek zorunda kaldım. Birbirimizi sevmeyi bırakmadık. Elbette problemlerimiz vardı, ama birlikte kalmaya çalıştık ve muhtemelen herkes gibi iyi bir hayat geçirdik. Evlenmeden önce geleceğimizi planladık ve hatta çocuklarımızın isimlerini seçtik.

2 / 9 Fakat evliliğimizin ilk iki yılı boyunca, çocukları düşünmedik bile Sadece hayatımızın tadını çıkardık! Birbirimiz için hediyeler yaptık, şarkılar söyledik. İkimiz de çalıştık ve sonra kocam kendi işini geliştirme şansına sahip oldu (ve başarısız olduğunda, bir şans daha oldu, ve bir tane daha, ve daha fazlası). Kocama düşünmeden yardım etmeyi kabul ettim ve onun sevdiği şeyi yapmasına izin verdim.

3 / 9 Sıkı çalıştım. Kocamın istediğini yapmaya çalışırken 2 işim vardı ve boş bir günüm yoktu Güven, herhangi bir ilişkide en temel şeylerden biridir, değil mi? Evliliğimizin neredeyse tamamında (yaklaşık 6 yıl), 2 işim vardı. Geç saatlere kadar çalıştım, çalıştım, çoğu zaman izin yapmadım ama evime ve kendime bakmayı asla ihmal etmedim. Kocam bana basit yiyecekler yiyerek destek oldu. Gelecek projeler için yeni fikirler yaratabilen “net bir zihin” sahibi olmak için çok uyudu ve çok dinlendi. Bazı toplantılar için sık sık uzaktaydı ve arkadaşlarını görmek istediğinde daima gitmesine izin verdim.

4 / 9 Zor bir seçim ile karşı karşıya kaldım: ya beklemeye devam et ya da ayrıl Kocam sağlığına dikkat etmeye başladı ve daha sonra hamileliği tekrar ertelememi istedi. Sonrasında da çocuğa ihtiyacımız olmadığını söyledi. Çocuk kavramı onun ''özgürlük'' resmine uymuyordu. Zor bir seçim ile karşı karşıya kaldım: ya beklemeye devam etmeliydim ya onun fikrini değiştirmesini ya da terk etmeyi. (Bu bizim üçüncü evlilik yıldönümümüzden bir pasta)

5 / 9 Boşanmaya karar vermek için neden bu kadar zamana ihtiyacım vardı? Bu 10 yıl boyunca, bu kişi olmadan hayatımı hayal edemezdim. Tabağımdan daha fazla sarımsak almak istesem, bana ondan biraz vereceğini biliyordum. Sadece bir soru sormak için ağzımı açtığımda, neredeyse her zaman ne söyleyeceğimi ve cevap vereceğimi biliyordu. Evimde her gün bambaşka bir insanı görme düşüncesi beni korkuttu. Başka birini sevmemin imkansız olduğunu düşündüm. Kimsenin beni sevmeyeceğinden korktum. Dünyanın en kötü kadını değildim ama bu beni içimde beni yiyordu. Bu ilişkiye çok zaman ve çaba harcadım! Böyle kaybetmek istremiyordum. Diğer insanlar ne düşünecek? Herkesin hayatım hakkında dedikodu yapmasından çok korktum.

6 / 9 Onu neden terk ettim? Bir başkasının özgür olmasına izin vermek yerine kendimi düşünmenin vakti geldi (bu kişiyi çok sevmiş olmama rağmen). Bunu neden daha önce görmedim? Aşk kördür ve mutlu sondaki inancım neredeyse sonsuzdur. Kocama her şeyi vermeye hazırdım. Uzun süre karar veremedim ve inanılmaz derecede acı vericiydi. Ama anladım ki ilişkide büyümek isteyen tek kişi bendim. Neredeyse 6 yıllık evlilikten sonra, iş dışında beklediğim, evdeyken ve birkaç geziyi bir araya getirdiğim neredeyse hiçbir şey olmadığını fark ettim.

7 / 9 Boşanmadan bu yana geçen süre zarfında boşanmanın bir leke olmadığını fark ettim (Fotoğraftakiler annem ve babam) Her zaman görünüşümle ilgilenmeye çalıştım. Karşı cins tarafından hala fark ediliyordum. Ben iyi bir ev hanımıyım. Bu konuda tecrübeliyim. Ve hiç kimse boşanmış kadınlardan korkmaz, bu kesin. Bir kişiyi, ne kadar denerseniz deneyin, değiştirmenin bir yolu yoktur. Belki bunu daha önce fark etmeliydim, ama şu anda pişmanlık duymuyorum. Herhangi bir zamanda yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Örneğin, 34 yıl önce babam öğrenciyken, annemden otobüste telefon numarası istemiş. Her zaman kolay değil, ama doğru kişiyi bulmak da imkansız değil.

8 / 9 Ailemi, arkadaşlarımı özlediğimi fark ettim. Her şeyi yapabileceğimi farkettim. Sanki yine üniversiteden mezun olmuş gibiydim. Herhangi bir yoldan yürüyebilirim: işimi, saçlarımı, ülkeyi, gezegeni değiştir (her ne kadar bu zor olsa da). Yeni bir şey öğrenebilir ve hayatımı tamamen değiştirebilirim!